Интернет-сервис «Автокод» запустил собственные приложения для Android и iOS

Всероссийский интернет-сервис проверки автомобиля в один клик «Автокод» запустил приложения для Android и iOS, с помощью которых можно узнать всю историю транспортного средства по VIN. Об этом CNews сообщили в «Автокоде».

Приложение помогает узнать дату выпуска автомобиля, количество владельцев по ПТС, реальный пробег, факт ДТП, состоит ли в залоге, числится ли в угоне, об ограничениях на регистрацию, данные по ОСАГО, включая стоимость и многое другое. Для этого достаточно знать VIN или государственный регистрационный номер автомобиля. Благодаря сотрудничеству с ГИБДД в приложении предоставляются полные данные, актуальные на момент запроса. Продуманный интерфейс позволяет получить всю необходимую информацию в один клик, рассказали представители сервиса.

Мобильное приложение позволяет узнать всю необходимую информацию о машине на месте осмотра или даже до встречи с продавцом, если заранее известен VIN или госномер, избежать приобретения проблемного автомобиля, а также сэкономить на покупке. Данные, которые вы можете получить о приобретаемом автомобиле, послужат аргументом для торга и снижения цены.

Комплексный отчет по транспортному средству предоставляется напрямую в приложении, по SMS и на электронную почту. Информация поступит на мобильное устройство в течение пяти минут, что позволит быстро принять правильное решение. Стоимость отчета составляет 349 руб.

«Сервисом “Автокод” пользуются сотни тысяч человек в месяц. Мы помогли множеству пользователей узнать полную историю авто перед покупкой. Тем самым мы сэкономили их время, деньги и предоставили возможность приобрести по-настоящему юридически чистый автомобиль», — заявил Артем Асонов, директор по маркетингу сервиса «Автокод».