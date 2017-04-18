Mail.Ru Group предложила Google добавить поиск Mail.Ru в Android

Mail.Ru Group объявила о том, что направила российскому подразделению компании Google заявку на включение поиска Mail.Ru в список поисковых систем, доступных пользователям Android-устройств.

Днем ранее ФАС и Google заключили мировое соглашение, по условиям которого компания не будет требовать эксклюзивной установки своих приложений на Android-устройства в России. Для таких устройств Google разработает специальное окно выбора: оно позволит владельцу смартфона или планшета самостоятельно указать, какую поисковую систему он хочет использовать по умолчанию.

Также в течение 60 дней заинтересованные российские поисковики могут обратиться в Google для обсуждения возможных условий включения в окно выбора в 2018 году. В соответствии с этим решением Mail.Ru Group предложила компании добавить Поиск Mail.Ru в окно выбора поисковика (в частности, в браузере Google Chrome), а также в соответствующий виджет на главном экране Android.

«Мы рады, что у пользователей Android появится возможность самостоятельно выбирать поисковик. Кроме того, мы планируем обратиться к производителям Android-смартфонов и предложить им предустановку Поиска Mail.Ru», — сообщил вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян.