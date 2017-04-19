«Абсолют Банк» обновил и улучшил приложение «Абсолют mobile»

«Абсолют Банк» объявил о выпуске новой версии мобильного приложения «Абсолют mobile» для IOS и Android и предоставил пользователям дополнительные возможности по управлению своими финансами.

В обновленной версии мобильного приложения добавлена возможность частичного или полного досрочного погашения кредита. Для осуществления операции клиенту необходимо выбрать кнопку «Досрочное погашение», а затем на странице создания заявки выбрать один из предложенных вариантов «Частично» или «Полностью».

Произвести частичное досрочное погашение заемщик может в дату очередного ежемесячного платежа, полное досрочное погашение - в любой рабочий день. Предварительно клиенту необходимо обеспечить на своем счете сумму, достаточную для осуществления платежа.

После успешного завершения операции пользователь может отслеживать статус исполнения заявки на своем смартфоне или планшете. После исполнения заявления Банк сделает перерасчет и сообщит клиенту актуальную сумму обязательного ежемесячного платежа.

Функция по полному или частичному досрочному погашению ранее была реализована в интернет-банке «Абсолют On-line».

Также в обновленной версии добавлена возможность по восстановлению логина и пароля для входа в мобильное приложение. Операция по восстановлению данных займет не более пары минут, и клиенту не потребуется обращаться в офис или заходить в интернет-банк для возобновления работы на своем мобильном устройстве.