На «Яндекс.Маркете» начались продажи новых автомобилей

«Яндекс.Маркет» объявил о начале онлайновых продаж новых автомобилей на своей площадке. Как рассказали CNews в компании, пока на «Яндекс.Маркете» первый дилер площадки – петербургский онлайн-автодилер Carmart, предлагает покупателям только уникальные комплектации автомобилей 7-ми брендов - Hyundai, Ford, Mitsubishi, Honda, Suzuki, УАЗ и SsangYong.

В первые дни после старта продаж автомобилей на Маркете наиболее популярными машинами у пользователей стали Hyundai Solaris, Creta и i40, UAZ Hunter и Ford Fiesta.

Онлайн-автодилер Carmart был открыт в прошлом году. Инвестором проекта выступил один из пяти ведущих автохолдингов Санкт-Петербурга «Максимум». Сейчас на площадке доступны 32 модели автомобилей 7 брендов. Всего на Carmart представлено 700 новых машин и 450 автомобилей с пробегом.

«Для нас выход на Яндекс.Маркет стал новым этапом в развитии онлайн-продаж автомобилей, - сказал генеральный директор холдинга «Максимум» и Carmart Вадим Арустамян. - Мы стали еще ближе к нашему потребителю, который, возможно, пока еще не задумывается над подобным способом приобретения машины, но готов к нему. В нынешнем году в планах Carmart продавать около 20 автомобилей в месяц через Яндекс.Маркет».

Клиентам, которые выберут для себя машину через «Яндекс.Маркет», будет доступен весь комплекс услуг Carmart. Со всеми автомобилями, представленными на «Маркете», можно ознакомиться по ссылке.

Сегодня Carmart предоставляет полный цикл покупки автомобиля - выбор марки, модели и комплектации, оформление страхового полиса и при необходимости кредита, выбор дополнительного оборудования, оплата безналичным расчетом (банковская карта, перевод со счета на счет; также доступна оплата наличными в дилерском центре холдинга «Максимум»), бесплатная доставка и послепродажное обслуживание. Покупатель полностью контролирует итоговую сумму чека - при изменении состава дополнительного оборудования, условий страховки или кредита цена мгновенно меняется, что позволяет пользователю самому решать, сколько и на каких условиях он готов платить.

География доставки автомобилей от Carmart – Санкт-Петербург и Ленинградская область в пределах 100 км от улицы Руставели, где располагаются дилерские центры холдинга «Максимум». Сроки поставки – от 1 до 7 дней в зависимости от набора дополнительного оборудования, выбранного покупателем. Автомобиль доставляется владельцу на специально оборудованном фирменном эвакуаторе.