«Яндекс.Навигатор» научился строить парковочные маршруты

Пользователям «Яндекс.Навигатора» теперь будет проще найти парковку: на подъезде к точке назначения приложение предложит маршрут, позволяющий быстро осмотреть парковочные места вокруг. Первые города, в которых появилась новая возможность — это Москва и Санкт-Петербург, сообщили CNews в «Яндексе».

Маршрут проходит через платные и бесплатные парковки, которые расположены вдоль улиц и на специально выделенных территориях — например, около магазина или в здании торгового центра. Приложение учитывает ситуацию на дороге и строит маршрут так, чтобы он занимал не больше 15 минут и водителю не нужно было долго идти от парковки до точки назначения. Он может искать свободное место, не беспокоясь, что потратит на это слишком много времени. Места, где можно парковаться, отмечены на карте синим цветом, пояснили в компании.

Парковочный маршрут строится на основе карты парковок, которая появилась в приложении осенью прошлого года. «Яндекс» получает данные о стоянках от партнёров, из открытых источников, силами своих картографов и с помощью панорам улиц. Пользователи тоже могут делиться с «Яндексом» знаниями о парковках — добавляя на «Народную карту» стоянки, расположенные на специально выделенных территориях.

Парковочный маршрут доступен в «Яндекс.Навигаторе» для Android и скоро появится в приложении для iOS. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, парковочные маршруты можно строить ещё в восьми городах: Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Минске, Стамбуле и Анкаре. В них новая возможность работает в тестовом режиме.