E-Com присоединилась к ассоциации по внедрению стандартных решений для электронных закупок

Компания E-Com, разрабатывающая е-сервисы для бизнеса на основе EDI-технологий, стала членом международной ассоциации OpenPEPPOL, которая занимается внедрением стандартизированных решений для электронных закупок, использующих спецификации PEPPOL, обеспечивая простое электронное взаимодействие в соответствующем сегменте бизнеса со всем европейским государственным сектором. Организация учреждена европейскими странами в сентябре 2012 г. под управлением законодательства Бельгии, сообщили CNews в E-Com.

Все члены OpenPEPPOL составляют Генеральную Ассамблею и ежегодно собираются для подведения итогов прошлого и определения стратегии развития на будущий период. Так, среди основных задач ассоциации на 2017 г.: утверждение проекта PEPPOL eDeliverly как основной платформы для выставления электронных счетов; решение вопросов безопасности передачи данных — использование новых способов шифрования, временных отметок, электронных подписей, инфраструктуры открытых ключей (PKI); разрешение вопросов передачи объемных файлов; внедрение новых систем стандартов электронного обмена «полезными данными» (new payloads) — Ex Asic Container, Edifact.

Электронная закупочная деятельность получает большое развитие не только в Европе, но и в России. Членство в ассоциации позволит E-Com расширить сферу и перечень оказываемых услуг, быть в курсе дел на международном рынке онлайн-закупок, обмениваться опытом с европейскими коллегами, считают в компании.