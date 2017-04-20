Mail.Ru Group и GeekBrains открыли онлайн-университет для разработчиков

Образовательный IT-портал GeekBrains и Mail.Ru Group объявили о запуске совместного проекта – первого в России онлайн-университета для тех, кто хочет стать веб-разработчиком, Android- или iOS-программистом. Студенты GeekUniversity смогут пройти путь от новичка до уровня middle-разработчика всего за год и получат гарантированное трудоустройство после успешного окончания университета.

На момент запуска в GeekUniversity открыт набор на два факультета — веб- и Android-разработки. В ближайшем будущем к ним добавится программирование на Java и под iOS-устройства. Обучение в университете платное; все занятия проходят онлайн. Преподавать для студентов будут IT-специалисты из ведущих российских компаний, в том числе Mail.Ru Group, Альфа-Банк, Avito и др. Выпускники GeekUniversity получают свидетельство, подтверждающее приобретенную квалификацию. Также их ждет гарантированное трудоустройство: HR-специалисты предложат варианты вакансий, подготовят к успешному прохождению собеседования и помогут начать карьеру в одной из компаний-партнеров университета.

Поступить в онлайн-университет может любой желающий. Абитуриент должен обладать базовыми навыками программирования: для поступления нужно успешно пройти онлайн-тестирование на сайте GeekUniversity. Те, кто не справился с тестом, смогут добрать недостающие знания на подготовительных курсах университета.

Программа обучения рассчитана на 350 академических часов, интенсивность занятий – три-четыре урока в неделю. При этом упор делается на реальные задачи и способы их решения. Студенты получат знания и навыки, необходимые для начала карьеры, и будут применять их на практике, занимаясь разработкой собственных проектов. Кроме того, за каждым студентом закрепляется личный наставник — программист с опытом работы, который сможет оперативно ответить на возникающие вопросы.

В программе также есть курсы по развитию так называемых soft skills. Так, например, студентов научат работе в команде и эффективной подготовке к собеседованию.

«На примере очных программ Mail.Ru Group в ведущих технических вузах страны мы убедились в эффективности системного подхода к обучению: когда студенты в течение нескольких семестров осваивают ряд дисциплин, по каждой из которых выполняют собственный проект. Ежегодно в наших образовательных проектах учатся более 2800 студентов, в среднем 80 из начинают карьеру в нашей компании. Теперь, благодаря запуску GeekUniversity, такой проект доступен для всех, кто хочет развиваться в сфере IT», — сказала Ольга Августан, руководитель образовательного направления Mail.Ru Group.

«GeekUniversity — первый в России онлайн-университет с гарантированным трудоустройством. Мы долго работали над этим проектом вместе с Mail.Ru Group и уверены, что он станет новым этапом в развитии дистанционного образования в нашей стране», — отметил сооснователь GeekBrains Александр Никитин.

Программа GeekUniversity составлена таким образом, чтобы дать студентам в сжатые сроки максимально полезный и актуальный в сегодняшней рыночной ситуации набор знаний и навыков. В IT-сфере особенно актуальна модель самостоятельного обучения — большую часть лекционных материалов можно найти в сети. Поэтому в GeekUniversity упор делается на те аспекты учебы, в которых роль опытного эксперта-преподавателя особенно велика: решение практических задач и работу над проектами.