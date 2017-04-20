«Мегафон» ускорил сельский интернет в Белгородской области

Компания «Мегафон» запустила новую базовую станцию стандарта 3G в Засосенском сельском поселении Красногвардейского района, обеспечив возможностью доступа в глобальную сеть почти для 5 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

«Надёжное 3G-покрытие в одном из крупнейших сельских поселений Красногвардейского района “Мегафон” обеспечил впервые. Сейчас здесь появилась возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 42 Мбит/с, — рассказал Михаил Туровский, директор Белгородского отделения «Мегафона». — На такой высокой скорости наши абоненты могут удобно пользоваться интернет-сервисами, общаться с родными и близкими в соцсетях, пользоваться сайтами госуслуг, поиска работы, заниматься самообразованием, а также смотреть с помощью сервиса “МегаФон.ТV” киноновинки и любимые сериалы».

По информации компании, в 2016 г. «Мегафон» расширил региональное покрытие 3G-сети более чем на 20 малых населённых пунктов Белгородской области, а 4G-интернет оператора на скоростях до 100 Мбит/с впервые стал доступен еще в девяти крупных сёлах и поселках региона.