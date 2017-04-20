Московский турнир Гран-при по шахматам пройдет под защитой «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» обеспечит информационную безопасность шахматного турнира Гран-при 2017, который пройдет в Москве с 11 по 22 мая. В феврале этого года компания подписала соглашение о спонсорстве с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и World Chess (обладателем коммерческих прав на проведение всех турниров чемпионского цикла ФИДЕ) и стала партнером этих организаций в сфере информационной безопасности. Московский турнир станет первым, где технологии «Лаборатории Касперского» будут обеспечивать защиту как игроков, так и ИТ-инфраструктуры от киберугроз, сообщили CNews в компании.

Защитные решения «Лаборатории Касперского» будут установлены на ключевых узлах ИТ-инфраструктур ФИДЕ, World Chess и национальных шахматных федераций. Отдельное внимание будет уделено защите сайта Worldchess.com и онлайн-трансляции шахматных матчей от DDoS-атак. А для самих шахматистов, принимающих участие в чемпионском цикле, будут проведены тренинги по кибербезопасности; кроме того, они смогут обезопасить свои гаджеты с помощью комплексного решения Kaspersky Total Security для всех устройств.

«Мы рады быть частью этого турнира и поддерживать шахматы высших достижений. Это красивый, умный и очень компьютеризированный вид спорта. Большая часть зрителей наблюдают за такими соревнованиями именно онлайн, и крайне важно, чтобы никакие атаки не повлияли на работу чемпионата, не помешали участникам и зрителям, — подчеркнул Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского». — Ну а гроссмейстеры уже давно активно используют разнообразные программы для анализа партий и планирования стратегии, для изучения разных вариантов и подготовки к турнирам. Поэтому защита данных для них — важнейший приоритет».

«Сегодня шахматы — это спорт, тесно связанный с информационными технологиями. Интернет-аудитория шахмат растет с каждым годом. Аудитория онлайн-трансляции Чемпионата мира в Нью-Йорке составила более 10 миллионов зрителей. Сотни миллионов людей по всему миру играют в шахматы онлайн и в специальных приложениях. Шахматы стали новым трендом, соответственно, возросла и их коммерческая составляющая, что привлекло крупных партнеров. Уверен, что чемпионский цикл 2017-2018 в целом и серия Гран-при в частности станут невероятным событием для зрителей и отличной деловой площадкой для наших партнеров», — заявил Илья Мерензон, глава компании World Chess.

Серия Гран-при по шахматам 2017 состоит из четырех этапов и является частью чемпионского цикла ФИДЕ 2017-2018. В качестве городов проведения турниров Гран-при были выбраны Шарджа, Москва, Женева и Пальма-де-Майорка. По итогам серии будут определены два победителя, которые сразятся за право бросить вызов действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену в Турнире претендентов 2018. Этап Гран-при в Москве станет вторым в серии и будет длиться 10 дней, в течение которых каждый из гроссмейстеров сыграет 9 партий. За победу в московском этапе будут бороться 18 сильнейших шахматистов со всего мира, в том числе 5 российских игроков.