Промсвязьбанк запускает новый интернет-банк

Промсвязьбанк объявил о запуске нового интернет-банка «Мой бизнес» — веб-версии действующего интернет-банка PSB On-Line. Теперь, чтобы зайти в личный кабинет, не потребуется устанавливать программное обеспечение — вход будет осуществляться клиентом через сайт, сообщили CNews в Промсвязьбанке.

Клиенты могут создавать и отправлять платежные поручения в рублях, подключать продукты банка и работать с документами. Также пользователям доступна информация по счету (в том числе выписка, графики и диаграммы).

Отличается новый интернет-банк и внешне: современный дизайн и интуитивная простота позволяют осуществлять операции быстро, утверждают в банке. К концу года в интернет-банк «Мой бизнес» будет перенесён весь имеющийся в PSB On-Line функционал. Принять участие в тестировании можно уже сейчас.

«Чтобы помогать нашим клиентам идти в ногу со временем, мы сами должны быть в тренде. Мы постоянно оптимизируем наш продукт, реагируя на обратную связь от пользователей, и стараемся предугадывать потребность клиента еще до ее возникновения», — заявил Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.