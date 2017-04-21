«Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision (ранее «Легкий клиент Docsvision»), а также обновление Конструктора карточек Docsvision. Как рассказали CNews в компании, теперь заказчики и разработчики могут визуально проектировать web-интерфейс своей системы электронного документооборота и более эффективно адаптировать его под потребности бизнеса. С обновленным Конструктором карточек заказчик получает равные возможности по настройке интерфейса и функциональности СЭД для обоих клиентов – windows и web.

Интерфейс нового web-клиента полностью адаптируется в зависимости от контекста и роли пользователя, а также от типа устройства, с которым работает пользователь: ноутбук, планшет, телефон. Кроме того, в web-клиенте поддерживается все, что настроено/настраивается в Конструкторе карточек – автомат состояний, ролевая модель, схема данных карточки. В результате возможностей настройки web-клиента стало больше, чем в классическом Windows-клиенте. Это и адаптивность для различных устройств, и возможность применения стилевых шаблонов CSS.

Конструкторы обеспечивают гибкость российской платформы Docsvision 5 в создании решений для управления документами и бизнес-процессами. С обновленным Конструктором карточек заказчик получает равные возможности по настройке интерфейса и функциональности СЭД для обоих клиентов – windows и web.

«Сегодня компании-вендоры стремятся предоставить пользователям доступ ко всем функциям системы через web-браузер», - сказал Сергей Пуцин, руководитель продуктового направления «Доксвижн». - «Мы же пошли немного дальше. Обычно при попытке повторить все, что пользователь имеет в настольном приложении, получается перегруженная элементами управления форма. Как это выглядит, я думаю, каждый может себе представить. Web-клиент Docsvision – это именно «WEB», а не зеркало настольной системы. Конструктор позволяет настроить интерфейс в том виде, к какому пользователи привыкли, работая в самых популярных интернет-приложениях. Внешний вид элементов управления, их расположение, способ ввода данных, – буквально все может быть изменено для удобной и продуктивной работы. К новому web-клиенту Docsvision можно также применить фирменный стиль компании. Мы уверены что уже вскоре web-клиент станет основным клиентом системы».

Помимо богатых возможностей по настройке интерфейса, с новым конструктором в Docsvision возможно создавать и обратно совместимые программные расширения для web-клиента, стирая все ограничения по возможностям адаптации системы к потребностям бизнеса. Несмотря на беспрецедентные возможности модификации, платформа Docsvision 5 обеспечивает обратную совместимость: проектное решение, построенное с использованием этих инструментов и открытого API, может быть беспрепятственно перенесено на последующие новые версии web-клиента системы, не ограничивая пользователя в доступе ко всем появляющимся возможностям продукта и позволяя полностью сохранить ценность сделанных наработок и навыков пользователей. Web-карточки встроенного приложения «Управление документами» теперь также реализованы на новом конструкторе и их можно редактировать в процессе настройки системы, что является очень востребованной заказчиками функциональностью.

Вышедшая новая версия web-клиента Docsvision – восьмая по счету, стала важным шагом на пути глобального технологического обновления платформы Docsvision 5, нацеленного на создание нового поколения отечественной ECM/BPM корпоративного уровня.

Web-клиент доступен для ознакомления по запросу на сайте компании «Доксвижн» или у многочисленных партнеров компании.