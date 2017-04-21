Mail.Ru Group запустит бесплатную предиктивную аналитику на базе myTracker

Mail.Ru Group анонсировала расширение возможностей системы мобильной аналитики myTracker. Как рассказали CNews в компании, в сервис добавят уникальные инструменты предиктивной аналитики, которые будут выдавать автоматические прогнозы и «советовать» разработчикам и издателям приложений, как вести максимально эффективную рекламную кампанию.

С новым инструментарием платформа myTracker будет анализировать массивы данных пользователей мобильных устройств и предсказывать их поведение. Благодаря этому разработчики приложений смогут оперативно вносить изменения в продукт в соответствии с потребностями пользователей. Предиктивные сервисы myTracker станут инструментом для отдела аналитики любого приложения, а также помощником для команд, не имеющих таких специалистов.

«В основе myTracker лежат технологии, которые были изначально разработаны для закрытой аналитической платформы Mail.Ru Group. В течение 11 лет она применялась в работе с внутренними проектами и постоянно совершенствовалась при тесном сотрудничестве маркетологов, аналитиков и разработчиков. Теперь мы можем быстро и гибко реагировать на изменения потребительского поведения. На примере игровых продуктов, уже сегодня мы умеем предсказывать LTV пользователей в первые дни их нахождения в проекте. По своим социально-демографическим показателям система не имеет аналогов, ведь на текущий момент она анализирует события более чем с 400 млн уникальных устройств», — сказал Ярослав Астахов, директор по маркетингу и рекламе Mail.Ru Group.

myTracker — предиктивная мобильная аналитическая система, объединяющая продуктовую аналитику и данные о привлечении пользователей. Помимо основных метрик, myTracker будет анализировать специфичные для конкретных продуктов события — тысячи показателей на каждого пользователя. Благодаря этому myTracker даст разработчикам набор интеллектуальных инструментов, помогающих оперативно принимать решения по изменениям в продукте и performance-маркетинге. Впоследствии управление маркетинговыми кампаниями будет максимально автоматизировано, что позволит распределять рекламный бюджет наиболее эффективно.

В новой версии myTracker также появится весь необходимый инструментарий для работы по привлечению пользователей, атрибуции и удобный конструктор отчетов, который позволит максимально детализировать метрики в любых срезах, а также сравнивать несколько проектов в рамках одной сводки: например, посмотреть количество регистраций для разных версий операционных систем или оценить DAU по версиям приложения.

На данный момент система запущена в режиме закрытого внутреннего теста, но уже летом к ней смогут подключиться и внешние компании. В течение нескольких месяцев myTracker будет собирать данные по продукту; первые подключившиеся клиенты уже в начале 2018 года смогут получить первые прогнозы и рекомендации.