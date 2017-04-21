«Одноклассники» и «Вконтакте» тестируют систему монетизации для групп

Mail.ru объявила о запуске в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» тестирования партнерской программы для сообществ. Участие в программе позволит владельцам групп делить с социальными сетями доходы от рекламы. Подключить монетизацию смогут все категории сообществ.

В данный момент суммарная аудитория групп в российских социальных сетях сопоставима с охватом крупнейших традиционных медиа.

Новая система монетизации прежде всего будет интересна производителям уникального контента: СМИ, новым медиа, видеоканалам, блогерам и крупным пабликам. Подключив партнерскую программу, владельцы групп смогут получать стабильный доход и не тратить ресурсы на привлечение рекламодателей.

Возможности таргетинга социальных сетей позволят показывать персонализированную рекламу от имени группы и уменьшить рекламную нагрузку на пользователя. В свою очередь, рекламодатели смогут размещать более эффективную рекламу и меньше зависеть от годовой инфляции.

Доступ к новой системе монетизации вскоре получат некоторые категории сообществ. В дальнейшем подключить партнерскую программу смогут все группы, соответствующие регламенту. О подробностях своих партнерских программ «Одноклассники» и «Вконтакте» объявят в ближайшее время.

Александр Круглов, директор по маркетингу «Вконтакте», отметил: «Феномен пабликов как новых медиа появился и развивался ВКонтакте. Сейчас мы нацелены на построение долгосрочного сотрудничества с сообществами и готовы помочь им с монетизацией. Администраторы не будут тратить время на решение организационных вопросов и смогут полноценно заниматься созданием контента, общением с подписчиками и развитием сообществ. Кроме того, исчезнут риски блокировок из-за некачественной рекламы».

Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта «Одноклассники», сказал: «Группы – неотъемлемая часть экосистемы социальных сетей. Некоторые группы уже стали новыми медиа, их охват сопоставим с традиционными СМИ. Партнерская программа позволит группам получать дополнительный доход прямо от социальной сети. Повышение эффективности рекламы за счет показа персонализированного сообщения, а не одного поста для всех подписчиков группы, позволит снизить рекламную нагрузку на пользователя и повысить качество контента в ленте социальной сети».