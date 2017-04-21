ВТБ24 запустил досрочное погашение кредитов в интернет-банке

Клиенты ВТБ24 получили возможность оформлять частичное и полное досрочное погашение кредита в новой версии интернет-банка. Ранее досрочное погашение можно было зарегистрировать только в офисах или при звонке в контактный центр, сообщили CNews в ВТБ24.

Для оформления частичного или полного досрочного погашения кредита достаточно зайти в новую интернет-версию «ВТБ24-Онлайн», найти свой кредит, выбрать операцию «Погасить досрочно» и заполнить специальную форму. После регистрации заявления клиент может самостоятельно в режиме онлайн отслеживать статус распоряжения. Данная услуга доступна на странице кредитного продукта в разделе «Досрочные погашения».

«Мы продолжаем повышать удобство дистанционных каналов и сервисов для наших клиентов. В настоящее время ведётся работа по внедрению аналогичной операции в мобильном приложении для iOS, в дальнейшем услуга станет доступна пользователям мобильного приложения для Android», — рассказала Елена Дегтева, начальник управления дистанционного банковского обслуживания ВТБ24.

Частичное и полное досрочное погашение доступно для продуктов «Кредит наличными», «Автокредит», «Ипотека» и исполняется в любой день (кроме 1-3 января), следующий за датой оформления заявления, но не позднее даты ближайшего планового платежа. При этом клиенту необходимо обеспечить на карте или счете сумму для досрочного платежа не позднее 19:00 запланированной даты исполнения заявления, отметили в банке.