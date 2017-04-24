«Билайн» обнулил трафик в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил об обнулении интернет-трафика в приложениях «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Транспорт», Google Maps и 2ГИС на месяц. Предложение действительно для тех клиентов, кто в период с 3 апреля до 15 июня 2017 года подключит на своих мобильных устройствах опцию «Безлимитные карты».

Подключить опцию «Безлимитные карты» можно в мобильном приложении «Мой Билайн» или же с помощью специальной команды *115*15#. В течение 31 дня с момента подключения интернет-трафик при использовании приложений Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Транспорт, Google Maps и 2ГИС не тарифицируется, по истечении этого периода стоимость опции составит 3 рубля в сутки.

«Мы видим, что наши клиенты не просто ценят свое время, но и предпочитают скорость во всем. А это значит, что потребность быть всегда на связи, используя только самые современные технологии, для них становится уже базовой. Создавая новые продукты и услуги, улучшая качество мобильного интернета и расширяя количество городов с 4G/LTE, мы даем нашим клиентам возможность использовать свои мобильные устройства по максимуму. Для нас важно, чтобы они пользовались привычными им сервисами без ограничений для достижения поставленных целей. Поэтому специально для них мы обновили условия опции «Безлимитные карты» и отключили тарификацию популярных навигационных приложений», ─ сказала директор по маркетингу массового рынка «Вымпелкома» Ирина Лебедева.

Опция «Безлимитные карты» действует в России за исключением Таймырского муниципального района, ЕМО г. Норильска и г. Игарки, Республики Крым и г. Севастополь. В этих регионах будет действовать помегабайтная оплата в соответствии с условиями тарифного плана. Подключиться к опции можно в период с 3 апреля по 15 июня 2017 года.