IBS Datafort помогает «ELT-Поиску» выдавать 5 тыс. полисов ОСАГО в день

Компания IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу масштабного проекта российской компании «ELT-Поиск» — «Единого агента РСА» на базе ИТ-решения для оформления и сопровождения договоров страхования UnicusWeb (разработки «ELT-Поиска»). Как результат, «ELT-Поиск» смогла обеспечить выдачу через свою систему около 5 тыс. полисов ОСАГО в день, сообщили CNews в IBS DataFort.

«ELT-Поиск» — разработчик программного обеспечения с головным офисом в Санкт-Петербурге и филиалом в Москве, на базе которого ведется разработка ПО. В 2008 г. компания разработала решение для страховых посредников. Основная его идея состояла в том, что страховой полис сначала выпускается страховой компанией, а затем появляется в бумажном виде у агента, который передает его страхователю. Таким образом, все данные клиента тщательно проверяются, а затем на их основе рассчитывается страховая премия. Это позволяет компании избежать заключения невыгодного договора, пояснили в «ELT-Поиске». Однако впоследствии стало понятно, что только возможности расчета страховой премии недостаточно, система для страховых посредников должна быть интегрирована с системами разных страховых компаний.

Сегодня компания работает над новым проектом, рассчитанным не на страховых посредников, а на страхователей. Решение компании — «Настоящий электронный полис» — позволяет человеку в режиме онлайн выбрать наиболее подходящий страховой продукт от множества страховых компаний и приобрести его так же легко, как он приобретает, например, билеты на самолет или поезд.

Для таких проектов необходимо было обеспечить стабильную и безопасную работу оборудования. Поскольку собственного ЦОДа у «ELT-Поиск» нет, компания начала искать подходящего партнера. Как результат, выбор пал на IBS DataFort.

«У нас был положительный опыт сотрудничества с IBS. Конечно, удобнее работать с одним из лидеров ИТ-рынка, который, к тому же, предлагает выгодные финансовые условия, — заявил Юрий Туровский, управляющий партнер «ELT-Поиск». — Кроме того, мы были уверены в том, что компания сможет обеспечить требуемую надежность и стабильность работы системы. И смогли убедиться в этом после запуска на площадке IBS DataFort самого крупного нашего проекта — “Единого агента РСА” на базе UnicusWeb. Когда мы ложились спать, у системы было определенное количество пользователей, а когда проснулись, их число увеличилось в 40 раз».

По словам Юрия Туровского, к «Единому агенту» подключились практически все страховые компании, которые имеют лицензию на продажу ОСАГО. В результате нагрузка на систему многократно возросла. «Однако коллеги из IBS DataFort оправдали наши надежды — благодаря им система выстояла. Сегодня через нее продается около 5 тысяч полисов в день», — добавил он.

При продаже ОСАГО страховая компания отправляет запрос в систему РСА и получает оттуда КБМ — коэффициент «бонус-малус» для каждого клиента, с помощью которого рассчитывается индивидуальная стоимость полиса. Кроме того, закон обязывает страховые компании обеспечить продажу ОСАГО везде, по всей стране. «Однако в целом ряде регионов купить его стало невозможно, потому что там процветает “серый” бизнес автоюристов. В итоге, страховым компаниям работать там крайне невыгодно, — пояснил управляющий партнер «ELT-Поиск». — На момент запуска нашей системы таких регионов было 4-5, а сегодня их уже 16. Раньше, чтобы избежать продажи полиса нежелательному клиенту, страховщики придумывали различные отговорки. Теперь благодаря нашей системе они могут по специальному алгоритму, введя номер ПТС, подобрать ему страховую компанию».

По словам Владислава Лантуха, генерального директора IBS DataFort, компания приступила к работе по проекту «ELT-Поиска», еще не имея никаких формальных обязательств. Специалисты IBS DataFort просчитывали необходимые ресурсы, оценивали возможную нагрузку. Затем, уже в процессе работы, им приходилось совместно с представителями заказчика несколько раз модифицировать ИТ-ландшафт в зависимости от того, как складывалась рыночная ситуация. Например, реальная нагрузка на систему оказалась существенно выше ожидаемой. Кроме того, как только сервис стал публичным, сразу же появились желающие его взломать, как результат, пришлось предпринимать дополнительные меры обеспечения его безопасности.

«После того, как решение заработало в полную силу, к нам обратился ряд страховых компаний с просьбой помочь обеспечить доступность их сервисов. Дело в том, что ЦБ обязал все страховые компании выдавать электронные полисы в течение не более чем 30 мин. Мы стали для целого ряда страховщиков резервной площадкой, которая в случае необходимости через 10-15 мин может заменить основную и обеспечить работу онлайн-системы, — отметил Владислав Лантух. — Таким образом, благодаря сотрудничеству с “ELT-Поиск” мы научились понимать страховой бизнес не только с точки зрения инфраструктуры, но и с точки зрения стоящих перед ним задач».

Стороны рассчитывают продолжить своё сотрудничество в дальнейшем.

«Мы планируем очень серьезное развитие сотрудничества. Думаю, что продажа лицензий и установка системы на собственные мощности становится архаизмом, наступает эпоха сервиса, — считает Юрий Туровский. — Поэтому мы ждем роста числа подключений к нашей системе в 2,5-3 раза уже в текущем году. Кроме того, рынок ИТ в страховании активно развивается. Я совершенно уверен, что через довольно короткий промежуток времени купить полис в интернете будет так же естественно, как билет на самолет. Вопрос, будет ли готово наше законодательство».

«Я думаю, что основные перспективы нашего сотрудничества лежат не на технологическом, а именно на бизнес-уровне, — добавил со своей стороны Владислав Лантух. — Благодаря “ELT-Поиск” мы получили возможность совершенно по-другому посмотреть на задачи, стоящие перед страховыми компаниями. То, что раньше казалось нереальным и невозможным, стало понятным. То, что было избыточным — стало оптимальным. Наша компания работает на уровне IaaS/PaaS, однако опыт, который мы получили в ходе этого проекта, позволил нам совершенно иначе взглянуть на наши возможности благодаря готовности партнера постоянно меняться и использовать нестандартные подходы».