«Киберника» представила корпоративный мессенджер «Сибрус» версии 2.0

«Киберника» представила новое поколение защищенного корпоративного мессенджера «Сибрус». В версию 2.0 вошли обновленные защищенные видеоконференции в формате HD с функцией демонстрации экрана, новые возможности администрирования и новые интеграции.

По данным компании, «Сибрус» стал первым российским корпоративным мессенджером, предлагающим функцию защищенной видеосвязи в HD-качестве с возможностью демонстрации экрана (screen sharing). Теперь «Сибрус» позволяет не только обсуждать проекты в групповых чатах, но и демонстрировать презентации, документы, работу приложений и веб-браузера в режиме реального времени при проведении видео звонков и конференций.

В «Сибрус» добавились новые возможности администрирования и расширенная интеграция с Active Directory/LDAP, которые ускоряют развертывание системы во внутренней ИТ-инфраструктуре компании. Интеграция с AD/LDAP позволяет использовать уже заведенные учетные записи сотрудников компании и синхронизировать изменения, что упрощает перенос в систему структуры организации с учетом подразделений.

Даже если в компании нет подобной информационной системы, но при этом необходимо завести большую базу пользователей, в «Сибрус» предусмотрены инструменты для массовой генерации и передачи данных доступа защищенным образом через автоконфигурационный файл.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать «Сибрус» максимально удобным решением для внутрикорпоративной работы, которое при этом обеспечивает высокую степень безопасности всех видов данных и коммуникаций. Поэтому на 2017 год мы запланировали несколько нововведений, которые расширят возможности совместной работы. Сейчас мы работаем над разработкой новых видов группового общения, как, например, всем привычные каналы, дорабатываем бот-платформу и возможности по межсерверному взаимодействию пользователей независимых инсталляций "Сибрус"», — сказал Владимир Пивоваров, директор по развитию бизнеса.

Корпоративный мессенджер «Сибрус» совместим с Windows, Mac OS, Linux, Android и iOS. Во втором квартале 2017 года будет представлена первая версия для российской мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS. «Сибрус» является российской разработкой и включен в реестр отечественного ПО для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи РФ. «Сибрус» по итогам двух этапов тестирования проекта «Государственный мессенджер» вошел в топ-5 мессенджеров, которые Институт Развития Интернета (ИРИ) оценил как наиболее безопасные.