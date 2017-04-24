В ICQ появилась поддержка сервиса автоматизации IFTTT

24 апреля 2017 г. У ICQ появилась интеграция с платформой IFTTT: теперь пользователь может упростить публикацию контента в лайвчаты и каналы одновременно с другими социальными сетями и приложениями, синхронизировав сервисы между собой, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

Сейчас доступны 11 шаблонов подключения — для Instagram, Facebook, Twitter, Medium, Tumblr и т.д. Кроме того, пользователи смогут создавать собственные шаблоны: IFTTT интегрирует между собой порядка 400 приложений.

Чтобы настроить экспорт постов в ICQ, владельцу чата или канала необходимо авторизоваться на сайте IFTTT, выбрать интересующий шаблон, а также указать чат, в который будут автоматически транслироваться посты.