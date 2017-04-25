Справку об отсутствии административного наказания за потребление наркотических средств можно получить на ЕПГУ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о том, что справку об отсутствии административного наказания за потребление наркотических и психотропных средств теперь можно получить в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом говорится в заявлении Минкомсвязи РФ, поступившем в редакцию CNews.

Единый портал госуслуг позволяет в электронном виде не только подать заявление на получение такой справки, но и получить ее в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Министерства внутренних дел РФ, в личном кабинете через ЕПГУ.

Как отмечается, в целом данную справку должны предъявлять: работники подразделений транспортной безопасности; лица, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой; граждане, допущенные к работе на суднах внутреннего плавания и на морских судах; а также лица на службе в авиационной безопасности и частные охранники.