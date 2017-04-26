Новая версия Clouder Mail.Ru научилась сохранять видео из соцсетей в облако

Mail.Ru представила обновленную версию плагина Clouder Mail.Ru для браузера Chrome. Как рассказали Cnews вы компании, свежая версия позволяет в один клик загружать в популярные облачные хранилища видео из социальных сетей.

Clouder – плагин для Google Chrome, который сохраняет контент из сети в облачные хранилища (поддерживаются Облако Mail.Ru, Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск и Microsoft OneDrive). Изначально Clouder работал с изображениями. Новая версия плагина также дает возможность сохранять в облака видео из ВКонтакте, Одноклассников и Facebook.

Сохранить в Clouder понравившийся ролик можно, нажав на соответствующий значок рядом с социальными кнопками («Нравится» / «Класс»). Это помогает не потерять понравившиеся видеозаписи и сэкономить пространство на жестком диске устройства: объемные видеофайлы занимают место в облаке, а не на диске.

Пользователи, выбравшие загрузку в Облако Mail.Ru, благодаря встроенному удобному видеоплееру могут просматривать видеоролики, не выходя из хранилища.

Плагин Clouder Mail.Ru уже доступен для установки.