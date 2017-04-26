Процессинговый центр Payture начал подключать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ

Payture, производитель ККТ PayKiosk и сервис по аренде онлайн-касс Orange Data завершили интеграцию и объявили о запуске готового решения для онлайн-торговли по требованиям 54-ФЗ.

В соответствии с 54-ФЗ до 1 июля 2017 г. большинство торговых организаций РФ, включая онлайн-магазины, обязаны установить ККТ нового образца. Платежный сервис Payture в партнерстве с производителем ККТ PayKiosk разработал комплексное решение, отвечающее всем требованиям ФЗ-54 и готовое к реализации в онлайн-магазинах.

Решение включает предоставление онлайн-касс, фискальный накопитель к каждой кассе, интернет-эквайринг, альтернативные методы платежей и современные платежные инструменты Apple Pay, Android Pay и MasterPass by MasterCard, все транзакции независимо от метода оплаты обрабатываются онлайн-кассами, установку касс с ФН на защищенных серверах orange data, прямое подключение к «ОФД-Я» для передачи фискальных данных, отправку онлайн-чеков в ФНС в режиме реального времени, а также отправку электронной версии чека покупателю.

Компании, не подключившие ККТ нового образца, несут ответственность за нарушение 54-ФЗ, начиная с 15 июля 2017 г. Штрафы составляют: 25-50% от суммы продаж без онлайн-кассы для ИП, 75-100% от суммы продаж для организаций. При повторных нарушениях санкции ужесточаются: при сумме продаж без онлайн-кассы от 1 млн рублей вас ждет приостановка деятельности до 3 месяцев. По данным ФНС, в соответствии с новым законом установлено уже 130 тыс. касс.

Чтобы подключить онлайн-кассу с Payture, необходимо оставить заявку на официальном сайте Payture.

Алексей Корнеев, исполнительный директор Payture, отметил: «Наш приоритет — быстро реагировать на потребности клиентов, будь то внедрение новых платежных инструментов, расширение географии или изменение законодательства. Среди наших клиентов много крупных игроков и лидеров рынка — Lamoda, Рамблер, OneTwoTrip и другие, и от скорости и качества реализации наших решений зависят прибыль и репутация этих компаний. Мы рады, что нам в числе первых удалось предложить готовое решение, которое облегчит переход на новые требования 54-ФЗ и является органической частью нашей системы онлайн-платежей. Предложение сервиса Orange Data оказалось одним из самых выгодных на рынке и в то же время удобным для интеграции с нашим платежным шлюзом. Благодаря этому удалось быстро завершить интеграцию и предложить онлайн-кассы нашим клиентам».