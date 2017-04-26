«Яндекс.Почта» представила дополнительные опции для сортировки писем

«Яндекс.Почта» представила новые опции для пользователей, облегчающие сортировку и хранение писем. Теперь пользователи «Яндекс.Почта» найдут в своём почтовом ящике письма, которые важно не пропустить в потоке корреспонденции, например сообщения отелей или билеты в театр. Сервис стал показывать такие письма в отдельных вкладках и визуально выделять в списке входящих.

Содержимое почтовых ящиков сейчас на 90% состоит из новостных и рекламных рассылок. Среди них легко потерять нужные письма, связанные с покупками или поездками: сообщения авиакомпаний и отелей, уведомления от интернет-магазинов, билеты в театр или в кино. Теперь сервис выделяет такие письма иконками. Важная информация из писем и кнопки для действий с ними доступны прямо в списке входящих — например, можно узнать номер своего заказа или зарегистрироваться на рейс. Кроме того, пользователи всегда могут найти эти сообщения во вкладках «Покупки» или «Поездки».

На сервисе появились также вкладки для писем от людей и для уведомлений от соцсетей. Вкладка «Общение» позволяет сосредоточиться на личных письмах, которые в домашней почте смешиваются с рассылками, а в рабочей — с уведомлениями от внутренних сервисов компании. Вкладка «Соцсети» помогает узнать о происходящем в соцсетях, не уходя в них с головой. Пользоваться вкладками можно в веб-версиях «Яндекс.Почты» для компьютера и мобильных устройств.

Для распознавания писем сервис использует технологию Маркер. Она была создана в 2013 году с помощью машинного обучения и затем применялась для распознавания и фильтрации писем. Благодаря внедрению нейронных сетей Маркер стал распознавать 28 типов писем вместо 15, а точность распознавания увеличилась на 30%. Компании, которые хотят, чтобы «Яндекс.Почта» наверняка распознала их письмо и выделила его среди других, могут использовать специальную микроразметку.