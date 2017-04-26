Yota открывает виртуальный офис продаж

Yota объявила об открытии первого в России виртуального офиса продаж. Теперь пользователи смогут посетить представительство компании в любое время.

Для того, чтобы оказаться в VR-офисе, необходимо скачать на свой смартфон специальное приложение Yota VR в Google Play, получить кардборд или воспользоваться своими очками виртуальной реальности. В ближайшее время приложение также будет доступно в App Store.

Кардборды будут бесплатно выдаваться в поездах «Стриж», следующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, а также в центре дизайна Artplay, в институте «Стрелка» в Москве и в ГЦСИ «Арсенал» в Нижнем Новгороде. Здесь будут установлены специальные инсталляции, в которых можно будет получить кардборды.

В VR-представительстве пользователей встретит виртуальный консультант. Также здесь можно узнать об основных преимуществах мобильного оператора, выбрать оптимальный пакет услуг и заказать доставку SIM-карты.

«Мы запускаем новый эксперимент в рамках проекта Yota Futureproof, основная цель которого оценить эффективность использования в бизнес-процессах VR-технологий. В первую очередь, нас интересует влияние VR-офиса на продажи наших SIM-карт, а также конверсия посетителей этого канала в клиентов мобильного оператора», - сказал генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Партнером эксперимента выступила компания Samsung. Также приложение Yota VR можно будет скачать в Oculus Store специально для использования на Gear VR. Кроме того, очками Samsung Gear VR оснащены инсталляции мобильного оператора.

«Виртуальная реальность – именно в том виде, как мы видели ее в фильмах о будущем – постепенно входит в жизнь обычного человека. Новый проект Yota – прекрасное тому подтверждение. Благодаря экосистеме Samsung VR пользователям становится удобнее получать услуги, а у бизнеса появляется новый, эффективный и технологичный канал коммуникации», - отметил Сейф Эль Хаким, руководитель мобильного маркетинга Samsung Mobile в России.

В сентябре 2015 года, в рамках проекта Yota Futureproof, мобильный оператор первым в мире реализовал доставку SIM-карт дронами. Всего за месяц работы Yotaport SIM-карты с помощью квадрокоптеров получили около тысячи пользователей.

В апреле 2016 года Yota дала возможность пользователям воплощать идеи с помощью материалов будущего и создавать для модемов персонифицированные 3D-чехлы из высокотехнологичного композита с частицами настоящего метеорита. За месяц проведения эксперимента было создано 9541 уникальных 3D-дизайнов и напечатано 473 чехла для модемов.