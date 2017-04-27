App Solutions покупает разработчика веб- и мобильных приложений Grossum

Компания App Solutions, специализирующаяся на разработке мобильных приложений, приобретает компанию Grossum. Сделка, как ожидается, позволит оптимизировать бизнес App Solutions, усилить экспертизу в создании и продвижении веб- и мобильных приложений, а также укрепить позиции компании на рынке ИТ-аутсорсинга. Объединенный бизнес послужит плацдармом для последующих приобретений в рамках реализации стратегической цели компании по вхождению в топ-10 украинских аутсорсеров, сообщили CNews в App Solutions.

На текущем этапе обе команды продолжат работу в обычном режиме, под своими брендами. При этом Николай Слободян, основатель и CEO Grossum, станет партнером Алексея Витченко в компании App Solutions и примет на себя роль CEO объединенного бизнеса.

Головной офис App Solutions находится в США, а центр разработки — в Украине. В ближайших планах компании — интеграция коллективов и бизнес-процессов App Solutions и Grossum, объединение маркетинговых усилий по позиционированию обоих брендов.

Как отмечается, расширенное предложение для клиентов объединенного бизнеса включает: разработку веб- и мобильных приложений; экспертизу в сфере E-commerce, по продуктам в Advertising Technology, Marketing Technology, разработке Peer-2-Peer сервисов, созданию приложений для Internet of Things, Artificial Intelligence, Media, Big Data; технологический стек — iOS, Android, React Native, Ionic, PHP, Javascript, Java, Python; продвижение программных продуктов.

«Приобретение Grossum является поворотным моментом в развитии нашего бизнеса, продвигая нас еще на шаг вперед к созданию топ-10 игрока рынка ИТ-аутсорсинга в Украине», — заявил Алексей Витченко, основатель App Solutions.

«Объединив усилия, мы сможем усилить экспертизу и предоставить нашим клиентам целостные технологические решения. Мы также оптимизируем продажи и маркетинг, что позволит увеличить поток клиентов из Западной Европы и США», — считает Николай Слободян, учредитель Grossum.