«Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет

Российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» совместно с оператором спутникового интернета Eutelsat Networks ввел новый тарифный план для физических лиц по услуге «Спутниковый интернет» — «Интернет безлимитный», на который можно подключиться до 30 сентября 2017 г. Стоимость услуги двустороннего спутникового интернета составит всего 990 руб. в месяц. Абонент получает доступ к Сети на скорости до 20 Мбит/c в прямом канале и до 5 Мбит/c в обратном канале без ограничения по объему скаченного/переданного трафика. Услуга доступна для подключения любому новому абоненту физическому лицу в зоне покрытия спутника «Экспресс-АМУ1» (Eutelsat 36C) (от Санкт-Петербурга до Сургута и от Мурманска до Махачкалы), сообщили CNews в «Триколор ТВ».

Для подключения к услуге двустороннего спутникового интернет-доступа необходимо использование комплекта оборудования Gilat Gemini-I (антенна 76 см и модем), приобрести которое можно у авторизованных дилеров «Триколор ТВ», в том числе в фирменных салонах-магазинах и в официальных офисах продаж и обслуживания, а также в интернет-магазине «Триколор ТВ».

Услуга «Спутниковый интернет» была введена в коммерческую эксплуатацию «Триколор ТВ» и Eutelsat Networks 7 сентября 2016 г.

«Новый тарифный план — уникальное для российского рынка предложение безлимитного спутникового интернет-доступа, — заявил Алексей Карпов, заместитель генерального директора «Триколор ТВ». — Двусторонний спутниковый интернет — это высокотехнологичный продукт, который удовлетворит все потребности современного абонента, в первую очередь, там, где использование иного способа выхода в Сеть сопряжено с географическими и инфраструктурными сложностями».

«Наше новое совместное с “Триколор ТВ” предложение отвечает потребностям пользователей в качественном широкополосном доступе в интернет как с точки зрения скорости, так и с точки зрения ежемесячных платежей, — отметил Kирилл Янченко, генеральный директор Eutelsat Networks, дочерней структуры Eutelsat S.A. — Благодаря богатому опыту “Триколор ТВ” в области маркетинга, а также комплекту оборудования, легкому в установке, пользователь больше не должен ждать, когда интернет придет в его дом. Он может получить доступ к беспроводному интернету в России в течение нескольких часов».