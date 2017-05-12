«Яндекс.Браузер» предупредит о перехвате зашифрованных данных

«Яндекс» объявил о том, что «Яндекс.Браузер» научился предупреждать о перехвате зашифрованных данных. Он показывает сообщение об опасности, если понимает, что в руки злоумышленников могут попасть пароли, платёжные данные и другая информация пользователя, которая передаётся по протоколу HTTPS. Браузер с такой функцией появился на рынке впервые.

Прежде чем передать зашифрованные данные, любой браузер запрашивает у сайта цифровой сертификат и проверяет его надёжность. Чаще всего для проверки используются данные о сертификатах, которые хранятся в операционной системе компьютера. Злоумышленники добавляют к этим данным свои — чтобы браузер доверял их сертификатам и передавал конфиденциальную информацию. Благодаря этому они и перехватывают трафик. Обычно данные злоумышленников попадают в компьютер незаметно для пользователя — например, вместе с какой-нибудь программой, скачанной с сомнительного сайта.

По данным исследований, от перехвата HTTPS-трафика страдает от 4% до 11% пользователей. Чтобы выявить «прослушку», «Яндекс.Браузер» проводит дополнительную проверку сертификатов, которые операционная система компьютера посчитала надёжными. Для этого используются данные нескольких авторитетных производителей операционных систем — эту информацию злоумышленники изменять не могут. Если надёжность сертификата не подтверждается, пользователь получает сигнал о том, что трафик может «прослушиваться» — поэтому лучше обратиться к специалисту, чтобы удалить данные злоумышленников и программу, которая их занесла.

Предупреждения о перехвате зашифрованных данных работают в версии «Яндекс.Браузера» для Windows. Этот механизм защиты стал частью технологии Protect, которая проверяет страницы и файлы на вирусы, предупреждает о платных мобильных подписках, бережёт пароли и данные банковских карт.

«Яндекс.Браузер» был запущен в 2012 г. Сейчас это второй по популярности компьютерный браузер у россиян и первый среди непредустановленных браузеров на мобильных устройствах. В апреле 2017 г. его дневная аудитория составила 20 млн пользователей, 7,5 млн из них пользуются мобильной версией. По данным за апрель, доля «Яндекс.Браузера» в России составляет 21% на компьютерах и 5% на мобильных устройствах.