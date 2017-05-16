«МойСклад» представил мобильное приложение для торговли по требованиям 54-ФЗ

«МойСклад» выпустил мобильное приложение для устройств на платформе Android, которое вместе с фискальным регистратором полностью заменяет стационарное кассовое решение. Целевая аудитория — небольшие розничные магазины и интернет-магазины с собственными службами доставки.

54-ФЗ, определяющий новый порядок применения контрольно-кассовой техники, обязывает предпринимателей заменить обычную ККТ на онлайн-кассу. Необходимость использовать онлайн-кассы и печатать чеки в момент расчета с покупателем появляется и у интернет-магазинов.

В связи с новыми требованиями законодательства бизнес должен потратить 30 000 — 50 000 рублей на покупку и подключение новой кассы, а также обеспечить возможность курьерам пробивать чеки в момент оплаты. Мобильное приложение «МоегоСклада» решает обе задачи: предприниматель существенно экономит на приобретении компьютера и программного обеспечения, а также получает возможность соответствовать 54-ФЗ, в том числе при курьерской доставке заказов из интернет-магазина.

Аскар Рахимбердиев, генеральный директор и сооснователь облачного сервиса для управления торговлей «МойСклад», отметил: «Наш сервис работает по облачной модели — решение доступно из любой точки мира с любого устройства. Находясь на точке продаж, предприниматели чаще всего пользуются МоимСкладом с ноутбука или планшета. Но на небольших торговых площадях удобнее всего использовать смартфон — это существенно экономит место на прилавке, позволяя более наглядно представить товар. Более того, с 1 июля многим интернет-магазинам понадобится отдельное, мобильное, решение, которое позволит курьеру пробивать чек и отправлять его покупателю именно в момент доставки и оплаты товара. В кратчайшие сроки мы выпустили мобильное приложение, которое вместе с легкими и недорогими фискальными регистраторами производства АТОЛ позволит оформлять чеки с полным соответствием 54-ФЗ».