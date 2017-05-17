Grabr привлек $2,6 млн от американских инвесторов

Сервис для покупки и доставки товаров из-за границы Grabr получил первые инвестиции от венчурных фондов и ангелов Кремниевой Долины. В состав акционеров вошли FF Angel (Founders Fund), Global Founders Capital, SignalFire, ангел-инвесторы Диана Молдавская и Чарльз Сонгхорст. Основатели проекта собрали в общей сложности более $2,6 млн (с учетом инвестиций «Новапорт»), сообщили CNews в Grabr.

Так, еще в феврале холдинг «Новапорт» Романа Троценко стал первым участником этого инвестиционного раунда, вложив в Grabr $500 тыс. Закрыть сделку с другими партнерами удалось спустя два месяца, а общая сумма инвестиций превысила запланированные $2,1 млн. Фонд бывшего партнера General Catalyst Криса Фармера SignalFire стал ключевым инвестором Grabr, вложив в проект $1,5 млн.

По словам представителей сервиса, инвестиции фондов Кремниевой долины — не просто деньги. SignalFire работает по гибридной модели. «Фонд предоставляет полную поддержку от HR до команды инжиниринга. Теперь нас консультируют специалисты Stripe, PayPal, Uber, Airbnb и других проектов, модель и философия которых нам очень близка. Мы получили доступ к правильным ресурсам для развития и роста компании», — уверен основатель Grabr Артем Федяев.

Founders Fund в сделке с Grabr представил Кевин Хартц. Основатель Eventbrite и сервиса международных денежных переводов Xoom был одним из первых инвесторов Airbnb. Сегодня этот сервис для аренды жилья стоит $32 млрд. Новые партнеры уверены, что Grabr может повторить этот успех и готовы ждать. «Мы не строим “Маскарад” (MSQRD), не пытаемся раскрутить приложение и быстро его продать. Мы создаем глобальный сервис, который решает реальную проблему пользователей во всем мире, и речь идет о перспективе 5-7 лет», — заявила Дарья Ребенок, основатель проекта.

«Grabr уже доказал необходимость существования подобного сервиса, — отметил Крис Фармер из SignalFire. — Сейчас команда проекта должна сфокусироваться на продукте и пользовательском опыте. Нужно забыть на время о KPI для инвесторов и создать лучший продукт, который пользователи полюбят по-настоящему».