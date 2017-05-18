«Альфа-Банк» и «Госкорпорация по ОрВД» развивают сервисы по онлайн-оплате аэронавигационных услуг

«Альфа-Банк» совместно с «Госкорпорацией по организации воздушного движения в РФ» развивают сервис онлайн-оплаты аэронавигационных услуг. Теперь сервис доступен для оплаты счетов и в долларах США, что актуально для международных авиакомпаний. При этом банк предоставил полный пакет услуг, связанный с валютными операциями в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и контроле, сообщили CNews в «Альфа-Банке».

На текущий момент сервисом пользуются российские и международные авиакомпании, а также владельцы частных воздушных судов. Основными особенностями открытого сервиса пользователи воздушного пространства называют удобство интерфейса и оперативность приема платежей. Владельцы частных воздушных судов обращают внимание, что в отдельных случаях при совершении онлайн оплаты комиссия, взимаемая «Альфа-Банком», ниже, чем при проведении платежей альтернативными оффлайн-способами.

Безопасность онлайн-платежей гарантирована многоуровневой системой предотвращения мошенничества и мониторинга рисковых операций, внедренной в процессинговом центре «Альфа-Банка», которая позволяет предупреждать даже нестандартные мошеннические операции и обеспечивает должный уровень надежности платежей банковскими картами любых банков.

«Госкорпорация по ОрВД» идет навстречу пожеланиям авиаперевозчиков и частных владельцев воздушных судов, расширяя функционал и региональное покрытие системы «Централизованный интернет сервис взаиморасчетов и оплаты аэронавигационных сборов» (ЦСВ АНС), через которую авиакомпании всего мира могут отслеживать состояние своих взаиморасчетов за аэронавигационные услуги и производить онлайн-платежи.

Сервис был запущен в январе этого года и сегодня полноценно работает уже в 10 филиалах «Госкорпорации по ОрВД», расположенных в Якутске, Иркутске, Тюмени, Хабаровске, Камчатке, Сыктывкаре, Магадане, Новосибирске, Самаре и Красноярске.

«Интернет-эквайринг — важное направление развития бизнеса для “Альфа-Банка”. Банк обладает процессингом и риск-менеджментом карточных операций. Мы рады, что проект с ФГУП “Госкорпорация по ОрВД” инновационного платежного сервиса, который мы запустили в начале этого года, получил развитие. Клиенты обязательно его оценят — пользоваться им просто, удобно и безопасно», — заявил Игорь Арефьев, начальник Управления электронной коммерции «Альфа-Банка».

Подводя промежуточные итоги сотрудничества с «Альфа-Банком», заместитель генерального директора «Госкорпорации по ОрВД» Евгений Мельников отметил: «В начале года мы запустили онлайн-оплату рублевых счетов, сейчас мы планомерно подключаем к нашему сервису все филиалы ФГУП “Госкорпорация по ОрВД”. С апреля мы принимаем онлайн-платежи по счетам, номинированным в долларах для иностранных авиакомпаний. До конца июня 2017 года совместно с банком мы планируем подключить к нашему сервису взаиморасчетов с авиакомпаниями все наши филиалы. Наша цель — предоставить всем авиакомпаниям дополнительный современный сервис по взаиморасчетам в электронном виде на высоком уровне».