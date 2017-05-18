MediaTek анонсировала решение с поддержкой Google Assistant и Android Things

Компания MediaTek Inc. представила своё новое многофункциональное решение, разработанное для устройств с функцией голосового управления (VAD) и умных акустических систем, в том числе и для Google Assistant. MT8516 может работать в продуктах, прошедших предварительную сертификацию с Android Things, сообщили CNews в MediaTek.

Обеспечивая поддержку Google Assistant и Android Things, MediaTek способна предоставить уникальный пользовательский опыт для продуктов категории «Умный дом», связывая технологии голосового управления и интернет вещей, утверждают в компании.

«Продукты категории “Умный дом” становятся всё более популярными, и MediaTek со своей экспертизой позволяет устройствам с возможностью выхода в интернет стать ещё умнее, ещё меньше, а потребление ими энергии — ещё более эффективным без ущерба для их производительности, — заявил Джо Чен, исполнительный вице-президент и со-COO компании MediaTek . — Наше участие в разработках устройств на базе Android поможет выйти на рынок продуктов с голосовым управлением».

MediaTek MT8516 — это высокоэнергоэффективная платформа, в которой имеются разнообразные интерфейсы и средства связи, заточенные на работу с обрабатывающими звук с микрофона устройствами. Она была разработана специально для решений с поддержкой функций голосового управления и облачных систем.

MT8516 оснащена 4-ядерным 64-битным процессором ARM Cortex-A35 MPCore, работающим с частотой до 1,3 ГГц. Также в неё интегрированы модули WiFi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0. Для устройств с функциями обработки голосового ввода через микрофон и аудиоустройств с доступом в интернет MediaTek MT8516 предоставляет интерфейсы TDM (до 8 каналов) и PDM (2 канала). Кроме того, платформа имеет поддержку различных форматов носителей памяти, включая LPDDR2, LPDDR3, DDR3, DDR3L и DDR4, обеспечивая, таким образом, универсальность, подчеркнули в MediaTek.

По информации компании, устройства Google Assistant на базе MT8516 ожидаются на рынке в четвертом квартале этого года.