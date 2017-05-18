Tele2 запустила сеть 4G в Курской области

Компания Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Курской области. Компания запустила высокоскоростной мобильный интернет в двух крупнейших городах региона, сделав услугу доступной для 46% населения области, сообщили CNews в Tele2.

Tele2 начала оказывать услугу мобильного интернета в стандарте LTE в Курске и Железногорске. В зоне устойчивого покрытия сети 4G проживает более 46% жителей региона. Сеть 4G в Курской области работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенностью частотного диапазона 1800 МГц является отличная проникающая способность сигнала, которая позволяет комфортно пользоваться скоростным интернетом не только на улицах города, но и внутри помещений.

Чтобы обеспечить абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации в регионах, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Nokia Networks. Поскольку сети 2G и 3G в Курской области также построены на оборудовании Nokia Networks, единый вендор позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети, подчеркнули в операторе.

В настоящее время Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 29 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях, в Чувашской республике, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.