Android Pay стал доступен в России

Начиная с 23 мая 2017 г. пользователи Android в России могут быстро и безопасно совершать покупки оффлайн и онлайн с помощью Android Pay. Сервис позволяет оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с помощью смартфонов на базе Android 4.4 и выше, не тратя времени на поиск карты или пересчет купюр, сообщили CNews в компании Google.

Воспользоваться Android Pay можно в любом месте, где установлены терминалы бесконтактной оплаты. Тысячи организаций в России уже поддерживают Android Pay, в том числе такие как «Магнит», «Перекресток», Starbucks, KFC и «Роснефть», и их список будет постоянно расти.

Сервис позволяет оплачивать покупки в приложениях и на сайтах — например, таких как Lamoda, OneTwoTrip или «Рамблер/Касса». При этом больше не нужно вводить данные своей карты, достаточно просто нажать на специальный значок «Оплатить с Android Pay». «Очень скоро сервисов, поддерживающих Android Pay, станет гораздо больше», — указали в Google.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение Android Pay в магазине Google Play и добавить свою кредитную или дебетовую карту Mastercard или Visa от банка-партнера, например, «АК Барс», «Альфа-Банк», Бинбанк, ВТБ24, «МТС Банк», банк «Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Рокетбанк, «Банк Русский Стандарт», Сбербанк, «Тинькофф Банк», «Точка», «Яндекс.Деньги» и др. Список банков будет пополняться.

Однако даже те пользователи, кто не установил на свой смартфон приложение Android Pay, смогут воспользоваться возможностями сервиса через некоторые банковские приложения, например, Райффайзенбанка, Сбербанка или «Тинькофф Банка».

Android Pay позволяет хранить данные пользователей прямо в телефоне. При этом сервис не передает данные банковской карты продавцу во время оплаты. Таким образом, использовать его даже безопаснее, чем карту, подчеркнули в компании. При этом в случае кражи или утери телефона с помощью функции «Найти» можно дистанционно его заблокировать, защитить новым паролем или даже удалить с него все личные данные.

В целом Россия стала 11 страной в мире, где пользователи могут пользоваться возможностями приложения Android Pay.