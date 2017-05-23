Бесконтактные платежи в «М.Видео» выросли вдвое

Компания «М.Видео», розничная сеть электроники и бытовой техники, объявила о двукратном росте объема бесконтактных платежей за счет запуска мобильных технологий Samsung Pay и Apple Pay. Сегодня на них приходится порядка 13% от общего объема безналичных форм оплаты в «М.Видео». С 23 мая 2017 г. во всей сети «М.Видео» стал доступен и сервис Android Pay.

Безналичные платежи в «М.Видео» пользуются все большей популярностью, их доля ежегодно растет примерно на 5%. В рамках этой категории наиболее активный рост демонстрирует оплата покупок бесконтактным способом — с помощью банковских карт и мобильных устройств с Samsung Pay и Apple Pay.

«Ежегодно клиенты «М.Видео» совершают более 30 миллионов транзакций. Мы развиваем все современные безопасные инструменты оплаты — от электронных денег до инвойсинга. Сегодня именно смартфоны являются драйвером безналичных платежей, — заявил директор по операционному маркетингу «М.Видео» Антон Володькин. — В России только в 2016 году было продано более пяти миллионов смартфонов c NFC-чипом, подходящих для работы с Android Pay, и запуск этого платежного инструмента в “М.Видео” делает покупки более оперативными и приятными».

Android Pay — безопасная платежная система, которая позволяет оплачивать товары и услуги, просто приложив смартфон к терминалу. В сети «М.Видео» расплатиться с помощью смартфона можно в любом из 399 магазинов по всей России. По данным Google, поддержка радиосвязи ближнего действия в России будет доступна во всех терминалах к 2020 г.

Платежный сервис Android Pay в отличие от аналогичных Samsung и Apple Pay доступен для владельцев смартфонов любых брендов. Приложение для совершения платежей можно скачать в Google Play. Основные технические требования к смартфону — операционная система Android версии KitKat и выше, а также наличие модуля бесконтактной передачи данных (NFC). Российскими банками-партнерами Android Pay станут Сбербанк, «Альфа-банк», Райффайзенбанк, «Тинькофф Банк» и др.

В целом «М.Видео» предлагает большой выбор безопасных платежных инструментов для безналичной оплаты товаров. Покупки в интернет-магазине можно совершить с помощью электронных денег и банковских карт (оплата последними возможная как при формировании заказов, так и при доставке или самовывозе), через инвойсинг ряда банков. В магазинах «М.Видео» можно расплатиться банковской картой, воспользоваться Google Pay, Apple Pay, Android Pay.