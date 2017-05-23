ВТБ24 запускает Android Pay для своих клиентов

С сегодняшнего дня ВТБ24 запускает сервис бесконтактной оплаты покупок на платформе Android Pay. По оценке банка, в 2017 г. оборот по картам ВТБ24 с помощью всех уже запущенных сервисов мобильных платежей может составить 10 млрд руб., сообщили CNews в ВТБ.

Android Pay позволяет оплачивать покупки и услуги с помощью смартфона быстро и конфиденциально. Совершать транзакции просто — достаточно просто разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу. Проект реализован банком совместно с компанией «Мультикарта» (входит в группу ВТБ).

Все клиенты ВТБ24 с активированными банковскими картами смогут воспользоваться новым сервисом бесплатно. Никаких дополнительных сборов или комиссий не взимается, а бонусные баллы, включая cashback и начисление миль, рассчитываются так же, как и при использовании пластиковых карт. Технология бесконтактной оплаты в точках продаж доступна для смартфонов с операционной системой Android 4.4 — KitKat и выше, для привязки карты необходимо скачать приложение Android Pay из Google Play.

«Больше половины клиентов ВТБ24 используют смартфоны на базе Android, поэтому новый сервис будет пользоваться не меньшим спросом, чем уже запущенные способы бесконтактной оплаты, — отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, замдиректора департамента розничного бизнеса ВТБ24. — Статистика показывает, что ежемесячный объем операций одного клиента после привязки карты к сервису мобильных платежей увеличивается на 10 тысяч рублей, и многие практически перестают пользоваться физическим пластиком».