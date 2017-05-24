«Галактика» адаптировала веб-аналитику Yandex для промышленных задач

Корпорация «Галактика», российский разработчик корпоративных информационных систем, оптимизировала работу с «Яндекс.Метрика» для своих клиентов. Специалисты нашли различные возможности использования технологии веб-аналитики ClickHouse (Yandex) для анализа экономической деятельности предприятий. Технология сможет применяться как в системах планирования ресурсов предприятия класса ERP (Enterprise Resource Planning), так и в системах бизнес-анализа и поддержки принятия решений класса BI (Business Intelligence), сообщили CNews в «Галактике».

ClickHouse — это система управления базами данных, которая изначально разрабатывалась для веб-аналитики «Яндекс.Метрика». ClickHouse позволяет обрабатывать огромные объемы данных (свыше двух терабайт в секунду), сохраняя отказоустойчивость. Чтобы выиграть для пользователей своих бизнес-приложений время, корпорация «Галактика» оптимизировала технологию Yandex. Для ее оценки специалисты использовали 13 млн собственных бухгалтерских проводок и рассчитали средствами ClickHouse оборот по счетам и поток денежных средств. Результат оказался убедительным. Если в традиционной учетной системе аналогичные задачи решаются за минуты, то в макете с использованием ClickHouse — за секунды, утверждают в компании.

Решение позволяет бизнес-пользователю работать с отчетами в интерактивном режиме. Например, быстро переключаться с просмотра остатков средств на начало месяца — к анализу оборота в разрезе счетов-субсчетов и т.д. За короткий сеанс работы пользователь может просчитать несколько вариантов управленческого решения и выбрать среди них оптимальный.

«Ключевой ресурс бизнеса сегодня — это время. Способность компании к быстрым решениям и действиям позволяет увеличивать ее прибыль. Мы работаем над оптимизацией программного кода собственных разработок и ищем наиболее быстрые технологии сторонних компаний, чтобы сэкономить время наших пользователей. Оптимизация системы управления базами данных ClickHouse, на наш взгляд, достигла этой цели», — отметил член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров.

Заинтересованные пользователи ERP- и BI-решений могут поработать с данными в тестовом макете «Галактики» и убедиться, насколько быстро справляется ClickHouse с типичными бизнес-задачами.