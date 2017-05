Airbus совместно со «Сканэкс» предоставит геосервисам «Яндекса» доступ к библиотеке снимков One Atlas

«Сканэкс» и Airbus Defenсe and Space подписали соглашение с «Яндексом» на предоставление доступа к спутниковому покрытию площадью более 180 млн км² на основе платформы One Atlas.

One Atlas — это ежегодно обновляемый и доступный в онлайн-режиме базовый слой, состоящий из высококачественных унифицированных спутниковых изображений земной поверхности. Данные One Atlas будут интегрированы в «Яндекс.Карты»: это обеспечит доступ к актуальным изображениям со спутников SPOT 6/7 c разрешением 1,5 м на пиксель и данным Pléiades с разрешением 0,5 м на пиксель.

«На “Яндекс.Картах” уже есть подробные схемы большинства стран мира со спутниковым слоем, — прокомментировал соглашение Андрей Стрелков, руководитель управления геопродуктов «Яндекса». — Доступ к актуальным и высококачественным снимкам платформы OneAtlas поможет регулярно улучшать геосервисы компании».

«Новое соглашение еще больше укрепит многолетнее сотрудничество между нашими компаниями. Оно позволит нам объединить двух мировых лидеров рынка космической и ИТ-отраслей — Airbus и “Яндекса”. Кроме этого, One Atlas пополнит линейку продуктов компании Airbus, которую представляет наша компания на российском рынке, — отметил генеральный директор «Сканэкс» Валерий Баринберг.

«Мы рады подписанию нового соглашения со “Сканэкс” — нашим давним и надежным партнером, который всегда ценил качество наших продуктов и поддерживал в инновациях», — заявил со своей стороны Франсуа Ломбард, глава геопространственного направления Airbus DS.