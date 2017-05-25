«Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс

Компания «Атол», производитель контрольно-кассовых решений для предприятий торговли, объявила о начале официальных продаж инновационного решения — «Атол Онлайн». Это сервис по аренде онлайн-касс для интернет-магазинов, обеспечивающий их полное соответствие поправкам в 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники»), сообщили CNews в «Атол».

Согласно поправкам, менее чем через месяц — с 1 июля 2017 г. — интернет-ритейлеры должны будут использовать онлайн-кассы для формирования электронного чека в момент оплаты покупки потребителем с помощью банковской карты на сайте магазина. Кроме того, онлайн-ритейлер обязан обеспечить отправку электронного чека оператору фискальных данных (ОФД), отчитавшись таким образом перед ФНС России, и затем направить его покупателю на абонентский номер или электронную почту.

«Сервис “Атол Онлайн” дает возможность представителям e-commerce выполнять все требования 54-ФЗ с минимальными трудозатратами, а также перейти на новый порядок работы в короткие сроки. Анонсированный в начале февраля 2017 года сервис сразу вызвал интерес у представителей интернет-торговли, — рассказала Юлия Носова, руководитель проекта «Атол Онлайн». — Среди компаний, которые стали первыми клиентами нашего сервиса — крупные игроки рынка, например, международный дистрибьютор одежды и торговая онлайн-площадка Skybuy».

«Атол Онлайн» — это облачное решение, которое предоставляется в аренду с ежемесячной оплатой услуг. В его основе — инфраструктура с кассами «Атол 42ФС», размещенная в московском дата-центре уровня надежности Tier III, которая обеспечивает бесперебойную работу сервиса в режиме 24х7х365. Программные технологии «Атол», управляющие сервисом, позволяют передавать информацию в кассу для формирования фискального чека в режиме реального времени, гарантируют ее передачу ОФД, управляют автоматическим открытием и закрытием кассовых смен, распределяют входящие данные между кассами в пиковые периоды продаж.

Кроме того, для управления сервисом «Атол Онлайн», мониторинга состояния арендованных касс, получения статистики по каждой из них, настройки оповещений и т.д. пользователю предоставляется доступ к личному кабинету, который размещен по адресу online.atol.ru.

В настоящее время уже реализована полноценная интеграция «Атол Онлайн» с платформами «1С:Битрикс» (модуль «Интернет-магазин», версия 17.0.12), Advantshop, NetCat (версия 5.82), Magento, RetailCRM и ReadyScript. В процессе интеграции — более 40 популярных платежных сервисов и CMS-платформ, среди них: интернет-эквайринг Сбербанка и «Альфа Банка», «Яндекс. Касса», Robokassa, Payonline, CS-Cart.

В целом, по информации «Атол», став пользователем «Атол Онлайн», интернет-магазин получает готовое решение «под ключ»: нужное число онлайн-касс в аренду с фискальными накопителями; помощь в регистрации касс в ФНС России; услуги оператора фискальных данных, включенные в тариф («Первый ОФД» или «Платформа ОФД»); готовую интеграцию магазина с популярными CMS-платформами и платежными сервисами; личный кабинет пользователя для управления сервисом, получения статистики по кассам и т.д.; сервисное обслуживание касс и гарантию бесперебойной работы в режиме 24х7х365.

Стоимость услуги сервиса составляет 3 тыс. руб. при аренде одной кассы, 2 тыс. руб. при аренде двух и более касс ежемесячно. Его длительность обсуждается с каждым заказчиком индивидуально. Стоимость фискального накопителя составляет 6100 руб. (единовременно при подключении каждой арендованной кассы).