Insider запустила новую технологию для маркетологов — AD Audiences

Международная маркетинговая платформа Insider представила новый продукт — AD Audiences. Официальный релиз продукта состоялся 17 мая 2017 г. Разработка позволяет выбирать самых ценных посетителей из всех, кто заходит на сайт, и таргетировать рекламу именно на них. Новая технология, по оценкам первых тестеров, позволяет кратно уменьшить расходы на рекламные кампании, сообщили CNews в Insider.

«Что такое новый продукт AD Audiences от Insider? Представьте, что вы можете заранее узнать, кто из ваших посетителей вероятнее всего совершит покупку в ближайшие 7 дней, — рассказали в компании. — Как бы вы изменили свою рекламную стратегию в этом случае? Как стали бы воздействовать на поведение своих посетителей в будущем?».

AD Audiences используют новейшие технологии на базе искусственного интеллекта для анализа гигантского массива данных, которые собирают сайты о своих клиентах. Технология формирует на основе этих данных готовые пользовательские сегменты, которые учитывают поведение клиентов в будущем.

В частности, можно сегментировать даже анонимных пользователей и вычленить в отдельный сегмент тех из них, кто наиболее вероятно совершит покупку в течение ближайшей недели.

По информации Insider, еще одно применение AD Audiences — это выделение сегментов в зависимости от интересующего этапа жизненного цикла, на котором находится клиент. Так, зная, на каком этапе находится сейчас и будет находиться в ближайшем будущем клиент, можно подстроить рекламные кампании, чтобы, например, стимулировать посетителей становиться постоянными покупателями. Или предотвращать отток клиентов, зная, кто из них находится «под угрозой».

Создаваемые сегменты полностью готовы к использованию на сторонних площадках: в рекламных кабинетах «Яндекса» и Google, в сетях ретаргетинга, в таргетированной рекламе на Facebook и «ВКонтакте».

За счет выделения наиболее привлекательных сегментов, эффективность кампаний возрастает многократно, а бюджеты на рекламу — снижаются. По отзывам первых тестеров продукта, AD Audience поможет маркетологам выйти из сложной ситуации последних лет, когда стоимость привлечения клиента только возрастала с каждым годом.