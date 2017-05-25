«Ремжилстрой» перешел на электронные закупки на площадке «РТС-тендер»

Группа компаний «Ремжилстрой» стала первым коммерческим заказчиком в Калининградской области, полностью перешедшим на электронные закупки, сообщили CNews в компании «РТС-тендере». Заказы застройщика будут размещаться на федеральной электронной площадке «РТС-тендер».

«Ремжилстрой» специализируется на строительстве многоквартирных домов, а также сооружении необходимых коммуникаций и объектов инфраструктуры. Компания заключает договоры долевого участия, позволяющие приобрести квартиры в строящихся домах от застройщика по цене ниже готового жилья.

«Все больше частных компаний хотят использовать современные, удобные инструменты для осуществления закупочной деятельности. Поэтому коммерческие заказчики переводят свои закупки в электронную форму. 18 мая ГК “Ремжилстрой” совершила первые закупочные процедуры на электронной площадке “РТС-тендер” и по достоинству оценила её сервис и функционал», — заявил генеральный директор «РТС-тендер» Владимир Лишенков.

«Мы прекрасно осознаем, что переход на электронную форму закупок позволит нам не только нивелировать финансовые и производственные риски, ввиду прозрачности процедуры закупки, уверенности в добросовестности поставщика, но наша выгода выражается во вполне конкретных цифрах. По предварительным расчетам, наша группа планирует получить порядка 6 миллионов рублей экономии в год. Не говоря о расширении пула поставщиков, привлечении подрядчиков, предлагающих новые технологии и разработки», — прокомментировал событие заместитель директора ГК «Ремжилстрой» Евгений Афанасьев.

Клиентами федеральной электронной площадки в регионе также стали: Управление дорожного хозяйства Калининградской области, занимающееся проектированием, ремонт и строительством автомобильных дорог в регионе; Региональное управление заказчика капитального строительства, осуществляющее свою деятельность в сфере строительства жилья и объектов производственного, социального назначения; Калининградский морской торговый порт, специализирующийся на погрузо-разгрузочных работах, хранении и транспортировки грузов; Балтийский Федеральный Университет имени И. Канта. По данным компании, за 2016 г. объем закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в Калининградской области составил 87 млрд руб., в 2017 г. ожидается увеличение суммы закупок.

«Включение крупной строительной компании Калининградской области в систему электронных закупок на базе “РТС-тендер” позволит не только оптимизировать закупочную политику ГК "Ремжилстрой", но и упростит доступ местных предпринимателей к закупкам компании, — убежден Владимир Лишенков. — Электронный формат закупок является более комфортным и выгодным как для заказчика, так и для поставщика».