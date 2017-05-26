«Мобильный доктор» стал доступен для пользователей iOS-устройств

Российский телемедицинский проект «Мобильный доктор», реализуемый в рамках группы компаний Vengo Group, объявил о запуске одноименного мобильного приложения для платформы iOS. Как сообщили CNews в «Мобильном докторе», версия для платформы Android пока находится в разработке и станет доступна в ближайшее время.

«Мобильный доктор» представляет собой платформу для видео- и онлайн-консультаций терапевтов и педиатров. Осенью 2016 г. проект получил инвестиции на посевной стадии от Vengo Group в размере более $100 тыс. Сервис «Мобильный доктор» начал свою работу в декабре 2016 г., когда пользователям стали доступны видео- и аудиозвонки, а также чат в веб-приложении по адресу mobdoctor.ru. В марте 2017 г. появилась возможность звонить по номеру 8800 — это оказалось актуальным для клиентов из регионов. В мае текущего года состоялся запуск мобильного приложения «Мобильный доктор» для устройств на базе iOS, скачать которое можно в магазине App Store.

По словам разработчиков, с помощью «Мобильного доктора» пользователи смогут получить консультации врачей в удобном формате в режиме онлайн. По утверждению компании, к услугам клиентов — врачи педиатры и терапевты из лучших московских клиник (каждый врач имеет не менее 3 лет опыта и действующий сертификат педиатра, при этом все врачи ведут ежедневную практику в стационарных клиниках и владеют последними методами лечения).

«Каждый врач из нашей команды тщательно отбирается и обучается главным врачом с научной степенью. В процессе консультации врач скажет, что происходит с вами или вашим ребенком, даст рекомендации, а также ответит на все вопросы клиента», — пояснили в «Мобильном докторе».

Среди особенностей платформы для видео- и онлайн-консультаций называются: кроссплатформенная реализация архитектуры сервиса с интеграцией мобильных приложений; система очереди с возможностью показа клиенту полезной информации во время ожидания; гибкая система подписок с коррекцией параметров «на лету».

Кроме того, «Мобильный доктор» обеспечивает подбор квалифицированных врачей, их дальнейшее обучение и развитие, обсуждение реальных кейсов в формате врачебного консилиума, создание базы телемедицинских ситуаций, выборочный контроль аудиозаписей разговоров и др.