Онлайн-кинотеатр ivi запустил продажу видеорекламы на Smart TV по телевизионной модели

Онлайн-кинотеатр ivi запустил новый продукт Smart TRP — продажа видеорекламы на Smart TV по пунктам рейтинга. Характеристики данного продукта максимально приближены к модели продажи традиционного ТВ, сообщили CNews в ivi. По словам представителей онлайн-кинотеатра, Smart TRP появились в ответ на запросы рекламодателей на волне всё более четкой потребности рынка в сплите ТВ + digital.

Новая модель продаж по Smart TRP подразумевает оплату только за рекламу на определенную целевую аудиторию (покупаемую в рамках баинговой аудитории 12 - 64, 100K+). Количество показов для Smart TRP рассчитывается по данным ежемесячного установочного исследования Mediascope. Для покупки инвентаря по новой модели доступны все имеющиеся на Smart TV форматы рекламы.

По информации ivi, на Smart TV сосредоточена наиболее востребованная рекламодателями аудитория: 30% пользователей составляют люди возраста от 25 до 34 лет с доходом средний и выше среднего (по данным Mediascope), а досмотры рекламы достигают 90%. Более того, портфель форматов Smart TV обогащен интерактивными инструментами с качественной обратной связью. В числе таких инструментов запущенный ivi в начале 2016 г. brand lift — исследование, с помощью которого можно получить данные по уровню знания бренда, степени заинтересованности, запоминаемости ролика и понимания креатива. Исследование дает возможность проанализировать восприятие рекламного сообщения разными аудиториями, влияние частоты показа на бренд — метрики и ассоциативный ряд пользователей при просмотре разных фрагментов.

«ТВ и онлайн-видео объединяется в один общий сплит. У рекламы в онлайн и на ТВ совершенно одинаковый характер воздействия на аудиторию, а структура рекламодателей в онлайн-видео полностью совпадает с телевизионной. Так что телереклама и онлайн-видео в принципе становятся единым медиапространством, — заявила Александра Стрелкова директор по продажам онлайн-кинотеатра ivi. — На наш взгляд, новая модель продажи инвентаря поможет стандартизировать рекламные кампании и упростить восприятие общего объема».