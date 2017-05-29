Сбербанк предложил интернет-магазинам решение для перехода на онлайн-кассы

Сбербанк совместно с компанией «Атол» разработал решение для интернет-магазинов, которое поможет им перейти на использование онлайн-касс. Требование об обязательном использовании интернет-магазинами онлайн-касс вступает в силу с 1 июля 2017 г. в соответствии с новой редакцией 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники (ККТ)». Онлайн-кассы — это специальная кассовая техника для отправки фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Как рассказали CNews в Сбербанке, финансовое учреждение предоставляет техническую возможность для передачи информации о товарной корзине в ФНС. Решение доступно клиентам, которым Сбербанк предоставляет услугу интернет-эквайринга. Чтобы арендовать онлайн-кассы и приобрести фискальные накопители, необходимо подключиться к сервису «Атол Онлайн», провести технические настройки сайта и пройти процедуру регистрации в ФНС.

«Сбербанк предоставляет услугу интернет-эквайринга более чем 12 тысячам интернет-магазинов, за год пул наших партнеров увеличился в 3,5 раза. Мы рады, что можем помочь перейти на новые правила работы такому широкому кругу предпринимателей по всей стране и предложить комплексное решение — от реализации оплаты на сайтах партнеров до онлайн-фискализации данных», — отметила Светлана Кирсанова, старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка.

«Мы предлагаем совместное решение, которое будет удобно для интернет-магазинов любого уровня. Мы постарались сделать процесс прозрачным и удобным, чтобы у компаний не возникло сложностей при переходе на новую технологию. Уже сейчас мы готовы подключать клиентов Сбербанка к сервису “Атол Онлайн”, весь цикл подключения может занимать до 7 дней, а через месяц срок будет существенно сокращен», — заверила Юлия Носова, руководитель бизнес-проекта «Атол Онлайн».

Для всех текущих клиентов, имеющих договор интернет-эквайринга со Сбербанком, стоимость услуги по аренде онлайн-кассы составляет 1900 рублей в месяц. Стоимость фискального накопителя — 6100 рублей. При выборе оператора фискальных данных (ОФД), рекомендованного Сбербанком, дополнительная плата за услуги ОФД не взимается.

Чтобы воспользоваться обновленным протоколом Сбербанка в части передачи данных товарной корзины, необходимо обратиться к своему клиентскому менеджеру или в службу поддержки. В личном кабинете «Атол Онлайн» (sberbank.atol.ru/lk) можно взять кассу в аренду, приобрести фискальный накопитель, дистанционно оформить соответствующие договоры и получить сервис по регистрации ККТ/ФН в ФНС.