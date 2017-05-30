ЭТП Cislink запустила функцию видеологирования всех проводимых торгов

EDI-провайдер и оператор электронной торговой площадки Cislink объявил о запуске новой функции — видеологирование всех проводимых торгов на ЭТП Cislink. Данная функция призвана в помощь организаторам и поставщикам в урегулировании спорных вопросов по выигранным или проигранным тендерам на поставку продукции, сообщили CNews в Cislink.

Теперь любой участник торгов может запросить видеологи торговой сессии и проверить своевременность повышения или понижения ставки, проанализировать действия своих сотрудников, проанализировать ценообразование по различным периодам. Функция видеологирования доступна для всех пользователей ЭТП Cislink на бесплатной основе, то есть, включена в базовый пакет доступа к площадке.

Помимо данной функции, ЭТП анонсировала ряд обновлений на своей площадке. В частности, появилась возможность проведения и участия в многоэтапных аукционах. Настройки помогут перенести данные в следующий этап, а благодаря отчету по многоэтапному аукциону всю информацию теперь можно сформировать в одном файле.

В то же время, полностью обновлена форма участия в аукционах. Переработан алгоритм участия в торгах для поставщиков. Появилась возможность настраивать колонки с информацией под индивидуальные потребности пользователя. Также введены подсказки в разделе «заполнение реквизитов». Часть данных подгружается автоматически на основе открытых источников информации.

Наконец, переработаны отчеты по итогу аукционов: увеличена скорость формирования отчётов. При этом стала доступна функция выгрузки отчетов сразу на FTP клиента.

«На данный момент проводится закрытое бета-тестирование клиентской версии ЭТП для поставщиков. Перенос функционала из браузера повысит надежность работы ЭТП и скорость обновления данных, — считает Дмитрий Шевчук, руководитель отдела электронных торгов, компании Cislink.

Он также добавил, что Cislink внедрил у себя практику «голландских торгов». Участник аукциона задаёт в параметрах минимальную ставку, до которой он готов опуститься. Система автоматически будет делать ставки до достижения минимального значения, заданного пользователем. «Данное нововведение отличает ЭТП Cislink от площадок с ручным или интервальным режимом проведения торгов», — подчеркнул он.