«МаксимаТелеком» запустила бесплатную сеть Wi-Fi в метро Санкт-Петербурга

Компания «МаксимаТелеком», оператор Wi-Fi-пространства на транспортной инфраструктуре, запустила первый сегмент бесплатной сети на Линии 4 петербургского метрополитена. Как и в других городах, сеть работает под именем MT_FREE. Таким образом, между Санкт-Петербургом и Москвой создается единое Wi-Fi-пространство двух столиц, сообщили CNews в «МаксимаТелеком».

Сегодня бесплатная сеть MT_FREE стала доступна на протяжении всей оранжевой линии метро. Миллионы пассажиров получили высокоскоростной доступ к интернету, воспользоваться которым можно даже в тоннелях, где зачастую недоступна мобильная связь.

При первом подключении к сети пользователям необходимо пройти обязательную идентификацию через подтверждение номера мобильного телефона или авторизацию на Портале государственных услуг. Система идентификации, разработанная «МаксимаТелеком», была отмечена Министерством связи и массовых коммуникаций РФ как полностью отвечающая требованиям действующего законодательства. При этом для 12 млн пользователей, ранее зарегистрированных в сети MT_FREE, повторное прохождение идентификации не требуется.

«Запуск сети Wi-Fi на общественном транспорте повышает качество жизни в современном городе и увеличивает туристическую привлекательность Санкт-Петербурга. Отдельным важным аспектом этой работы является организация авторизованного доступа, способствующая соблюдению необходимых мер безопасности накануне проведения в России крупных международных мероприятий, таких как Кубок конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионат мира по футболу 2018 года, которые пройдут и в Северной столице», — отметил Дмитрий Алхазов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ.

Бесплатная сеть Wi-Fi стандарта 802.11ac, позволяющего обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне, обеспечит высокоскоростной доступ в интернет для всех пассажиров. Весь подвижной состав подключен к сети на скорости более 200 Мбит/с — этого достаточно даже для просмотра онлайн-видео высокого качества. Ограничения на количество потребляемого трафика для пользователей Wi-Fi в метро нет. В рамках запуска первого сегмента сети в тоннелях было установлено более 40 базовых станций. В настоящее время оборудованы все 28 поездов, курсирующих на Линии 4.

«Приход Wi-Fi в метрополитен — это не только новый уровень обслуживания пассажиров, которые во время поездки смогут получать широкий спектр информационных услуг, но еще и основа для развития новых технологий, направленных на совершенствование систем обеспечения бесперебойной и безопасной работы подземной магистрали», — отметил Владимир Гарюгин, начальник ГУП «Петербургский метрополитен».

Бесплатная сеть Wi-Fi в Петербургском метрополитене построена компанией «МаксимаТелеком» только на собственные и заемные средства, без привлечения бюджетного финансирования. Монетизация проекта происходит за счет рекламы, продажами которой занимается собственный сейлз-хаус компании, и дополнительных сервисов как для пользователей, так и для партнеров.

«Запуск бесплатного Wi-Fi в метрополитене Петербурга — это пример плодотворного государственно-частного партнерства. Наша главная цель — создание комфортного городского пространства для жителей, путешественников и бизнеса. С появлением в Петербурге сети MT_FREE создается единое Wi-Fi-пространство двух столиц. Уверен, что бесплатный Wi-Fi в метро станет технологической достопримечательностью города, которую оценят как петербуржцы, так и гости Северной столицы», — подчеркнул Борис Вольпе, генеральный директор компании «МаксимаТелеком».