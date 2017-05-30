PTC представила новые приложения ThingWorx Manufacturing

Компания PTC объявила о запуске новых приложений ThingWorx для производства. Новые, основанные на ролях приложения для производства быстро развертываются и предоставляют промышленным предприятиям оперативные данные в режиме реального времени для принятия проактивных и быстрых решений, сообщили CNews в PTC.

Приложения ThingWorx Manufacturing разработаны на базе платформы ThingWorx — специализированной платформы промышленного интернета вещей, которая включает технологии и инструменты, позволяющие компаниям быстро разрабатывать, развертывать и распространять приложения дополненной реальности. Приложения ThingWorx Manufacturing являются частью нового поколения веб-приложений промышленного интернета вещей для мобильных устройств, в числе которых — приложение ThingWorx Navigate. Новые приложения унифицируют данные из корпоративных бизнес-систем и сенсорного физического мира, а также предоставляют пользователям информацию в режиме реального времени в контексте отдельных ролей. Новые приложения для производства помогают упростить цифровую трансформацию, быстро развертываются и обеспечивают масштабирование приложений для непрерывного и быстрого внедрения инноваций. Первые приложения ThingWorx Manufacturing будут доступны для бесплатной загрузки и могут быть развернуты на производстве менее чем за час, рассказали в PTC.

Новые приложения ThingWorx manufacturing в целом включают: ThingWorx Controls Advisor, ThingWorx Asset Advisor и ThingWorx Production Advisor.

ThingWorx Controls Advisor предоставляет инженерам по системам управления возможность быстро подключаться и дистанционно визуализировать данные практически с любого программируемого логического контроллера (PLC), IoT Gateway или подключенного актива. Приложение позволяет отслеживать и устранять проблемы с подключением к компьютеру и мгновенно уведомлять об ошибках обмена данными, которые могут привести к потере важной производственной информации. Благодаря проактивной идентификации проблем, а также быстрому выявлению тенденций и устранению неполадок производители могут повысить качество данных и сократить незапланированные простои, отметили в PTC.

ThingWorx Asset Advisor в режиме реального времени обеспечивает обзор состояния и статуса критически важных активов. Приложение предупреждает специалистов по обслуживанию и сервис-инженеров о потенциальных проблемах, которые могут привести к незапланированным простоям, с целью оптимизации процесса обслуживания, а также предоставляет простые инструменты для выявления и устранения неполадок. По словам разработчиков, приложение дистанционно отслеживает и обнаруживает аномалии в различных активах и позволяет пользователям оценить их эффективность и минимизировать незапланированные простои. Специалисты по техническому обслуживанию и сервисной поддержке могут принимать более обоснованные и быстрые решения за счет унифицированной связи в режиме реального времени с важнейшими производственными активами и предпринимать корректирующие действия до того, как проблемы повлияют на производство.

В свою очередь, ThingWorx Production Advisor быстро объединяет разрозненные источники операционных и бизнес-данных. С приложением ThingWorx Production Advisor руководители предприятия в режиме реального времени получают информацию о состоянии производства и критических ключевых показателях эффективности, таких как доступность, производительность, качество и общая эффективность оборудования (OEE). Приложение также позволяет руководителям предприятий в режиме реального времени контролировать текущие рабочие характеристики всех производственных линий, всех активов с актуальным статусом производства и KPI производительности. Благодаря наличию согласованных машинных и бизнес-данных в реальном времени приложение обеспечивает основу для прогнозирования, позволяя принимать оперативные решения для предотвращения проблем и обеспечения постоянной оптимизации, указали в PTC.

«Мы находимся на пороге четвертой промышленной революции, и перед нами открываются огромные возможности, связанные со слиянием физического и цифрового миров в производственных операциях, — считает Говард Хеппельманн, генеральный директор подразделения Connected Operations Solutions, PTC. — Запуск новых приложений ThingWorx manufacturing продолжает фокусировать внимание и инвестиции PTC в промышленном интернете вещей, а также предоставляет производителям больше инструментов для радикального упрощения их цифровой трансформации и минимизации сроков окупаемости вложений».