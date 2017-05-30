ZrCoin привлек $3,7 млн инвестиций в ходе краудфандинговой кампании на рынке криптовалют

Научно-производственный стартап ZrCoin в рамках краудфандинговой кампании, длившейся с 11 по 25 мая, собрал $3,7 млн при плане $3,5 млн на запуск производства синтетического циркония на Урале. Собранные средства позволяют запустить производство мощностью 400 тонн/месяц в 2018 г., сообщили CNews в ZrCoin. Согласно планам компании, первый завод будет расположен в Магнитогорске Челябинской области.

В основе кампании лежит новая технология инвестирования в проекты, основанная на блокчейн — ICO (Initial Coin Offering). За две недели в проекте приняли участие более 1,5 тыс. инвесторов.

«Мы благодарим инвесторов за поддержку — ICO состоялось, и наш завод по производству сырья, востребованного промышленностью, будет запущен. Благодаря технологии блокчейн удалось привлечь финансирование в сжатые сроки. Смелое решение предложить новый инструмент для инвестиций, обеспеченный товаром, который мы планируем производить, было встречено с интересом, — отметил сооснователь ZrCoin Андрей Никоноров. — Мы рассчитываем, что нам удастся привлечь средства и для строительства второй линии. Все больше стартапов выбирают ICO в качестве способа получить средства на развитие, наша команда гордится быть в числе первых проектов реального сектора на рынке крипотовалют».

Ранее команда проекта вложила около $1 млн собственных средств в разработку технологии производства синтетического циркония из отходов металлургической промышленности.

В основу монеты, выпущенной компанией ZrCoin, заложена стоимость 1 кг диоксида циркония (ZrO2). ZrCoin поступил в продажу по цене $1,40, к завершению ICO стоимость будет постепенно увеличиваться до $1,55. Как только начнется производство и доставка, токены будут выкуплены у инвесторов по рыночной цене производимого продукта ($2,80). Предполагается возможность физической поставки циркония по выбору держателя токенов. Размещенный в ходе краудфандинговой кампании ZrCoin — токен на блокчейн-платформе Waves — можно передавать и торговать им на бирже.