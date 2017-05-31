84% детей сталкивались с киберугрозами

84% детей сталкивались с различными киберугрозами в виртуальном пространстве, сообщили CNews в Eset. Такие данные антивирусная компания получила, опросив интернет-пользователей.

Респондентам предложили перечислить все интернет-угрозы, с которыми успели «познакомиться» их дети. Выяснилось, что наиболее распространенная проблема — контентные риски. Так, 45% участников опроса Eset пожаловались на доступность «взрослого» контента для несовершеннолетних.

36% родителей сообщили, что дети заражали компьютеры или мобильные устройства вредоносными программами. Столько же респондентов лишились денег из-за детской невнимательности — маленькие пользователи подписывались без ведома родителей на платные игры или сервисы.

30% детей пострадали от взлома своих аккаунтов в социальных сетях или игровых сервисах. Чаще всего злоумышленники «угоняют» учетные записи, подбирая простейшие комбинации логина и пароля.

Еще 25% детей попадались на всевозможные уловки интернет-мошенников, включая фишинг и спам, или даже вступали в переписку со злоумышленниками. 23% детей подписывались на подозрительные, по мнению родителей, группы в социальных сетях.

11% детей пострадали от «кибербуллинга» — сетевой травли, угроз, оскорблений и других проявлений агрессии в виртуальном пространстве.

Только 16% родителей сообщили, что их дети никогда не сталкивались с подобными проблемами в интернете.

Несмотря на известные риски, примерно треть родителей снимает с себя ответственность за безопасность детей. Отвечая на вопрос о том, как контролировать интернет-активность детей в каникулы, 32% участников опроса Eset заявили, что это невозможно.

Еще 7% респондентов отказались от прямого контроля, но считают, что насыщенный режим дня не оставит времени для Сети. Эти родители планируют оградить ребенка от интернет-угроз, отправив на каникулы в детский летний лагерь.

38% опрошенных родителей освоили программные инструменты для защиты детей. Они установили продукты для родительского контроля на все устройства, доступные маленьким пользователям.

Около четверти родителей настроены категорично. 13% опрошенных запрещают детям доступ в интернет, утверждая, что им в Сети вообще делать нечего. 10% родителей планируют отправить детей на летний отдых, предварительно изъяв гаджеты с доступом в интернет.

«Интернет объединяет людей с самыми разными намерениями, — отметил Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга Eset Russia. — Тем не менее, мы не сторонники жестких запретов. Есть вполне тактичные способы оградить ребенка от киберугроз и, одновременно, открыть ему доступ ко всем преимуществам Сети. Вне зависимости от предпочитаемых методов воспитания, убедитесь, что на домашние компьютеры и мобильные устройства установлены антивирусные продукты с функцией родительского контроля».