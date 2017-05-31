МТС представила будущее платформы «Кошелек МТС Деньги»

МТС представила концепцию развития платформы «Кошелек МТС Деньги». Как рассказали CNews В компании, оператор объединит платежные сервисы при помощи номера сотового телефона в единой экосистеме и расширит функционал сервиса.

В настоящее время сервис «Кошелек МТС Деньги» позволяет совершать платежи и переводы с электронного кошелька, для этого не требуется открывать счет в банке или оформлять банковскую карту. Чтобы воспользоваться платежным инструментом, нужно установить на свой гаджет приложение «МТС Деньги» или зайти на www.dengi.mts.ru. Пополнять электронный кошелек МТС можно с карт любых российских банков и далее использовать его как основной источник платежа для оплаты товаров и услуг, а также денежных переводов.

Эмитентом электронных денежных средств выступает МТС Банк. Сервис доступен не только абонентам - физическим лицам, но и пользователям корпоративных тарифов, чьи номера оформлены на юридические лица.

Сервис Кошелек МТС Деньги доступен абонентам любых мобильных операторов.

До конца 2017 года в терминалы партнеров МТС – на кассах кафе, магазинов, в такси, в интернет-магазинах – будет добавлена платежная кнопка «МТС Деньги» для быстрой оплаты с привязанных к сервису банковской карты, лицевого счета телефона МТС или счета кошелька МТС Деньги.

В сервисе будет реализован функционал переводов по номеру мобильного телефона не зарегистрированным пользователям, оплата в интернет-магазинах, мессенджерах и других приложениях, возможность привязывать счет кошелька к сервисам Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay, выпуск виртуальной банковской карты, возможность оформлять кредиты, вклады и карты, покупать ПИФы, страховать средства, а также анализировать свои расходы.

Впервые в России пользователи кнопочных телефонов получат возможность управлять своими электронными средствами дистанционно – за счет запуска управления с помощью USSD-команд. В настоящее время 44 процента абонентов в сети МТС используют кнопочные телефоны, запуск USSD-меню значительно расширит аудиторию сервиса.

За счет идентификации пользователей, МТС может предложить клиентам осуществлять платежи с высокими лимитами на разовые транзакции до 60 тыс. руб. и до 200 тыс. руб. в день, что сравнимо с лимитами на традиционных банковских картах.

МТС также произведет объединение сервиса «МТС Деньги» с сервисом мобильного банкинга МТС Банка. Клиенты МТС Банка после авторизации в сервисе смогут видеть список и баланс своих банковских карт, осуществлять переводы между картами и оформлять банковские продукты.

Абоненты МТС, пользующиеся кошельком, интегрированы в программу «МТС Бонус» что позволяет накапливать бонусные баллы и оплачивать ими услуги связи МТС, а также товары и услуги других компаний-партнеров МТС. МТС планирует расширить список партнеров по программе лояльности.

В настоящее время всеми финансовыми услугами МТС пользуются 35 миллионов человек, при этом шесть из них – постоянные пользователи мобильной коммерции. По итогам 2016 года их количество увеличилось на 25%.

Сервис «Кошелек МТС Деньги» – развитие запущенного в августе 2016 года мобильного приложения «МТС Деньги», с помощью которого абоненты МТС моментально загружают в NFC-смартфоны с ОС Android виртуальные банковские карты для бесконтактной оплаты товаров и услуг.