В Почте Mail.Ru появились умные механизмы для категоризации входящих

Mail.Ru Group объявила о том, что в сервисе Почта Mail.Ru появился умный механизм для категоризации писем, в основу которого положены алгоритмы Machine Learning. Почта выделит из потока информационных сообщений те, которые содержат по-настоящему важную информацию для пользователя: уведомления о смене пароля или регистрации на новом сервисе, выписки с банковских счетов, данные о купленных авиабилетах и так далее. Теперь такие письма выделяются специальными иконками, чтобы их было легче находить в общем списке, а также будут доступны для быстрого поиска. Кроме того, пользователям станет удобнее отписываться от ненужных рассылок.

Личная переписка составляет лишь небольшую долю сообщений, ежедневно оказывающихся в почтовом ящике. Большая часть электронной корреспонденции – это автоматизированные письма от различных интернет-сервисов и рекламно-информационные рассылки. Чтобы пользователь не утонул в этом потоке, Почта Mail.Ru разработала два умных инструмента.

Во-первых, письма, содержащие важную для пользователя информацию (их принято называть «транзакционными») делятся по пяти категориям: «заказы», «финансы», «регистрации», «путешествия» и «билеты». В дальнейшем число таких категорий будет увеличиваться. Каждой категории присваивается узнаваемая иконка, благодаря которой письма легче идентифицировать в списке входящих. Кроме того, теперь нужное письмо будет гораздо проще найти: при вводе запроса в поиск пользователь может сразу выбрать соответствующую категорию и просмотреть все сообщения в ней.

«В среднестатистическом почтовом ящике хранится огромный массив данных; в этих условиях крайне важно качественно сортировать входящий поток писем и отделять важное от неважного. С помощью алгоритмов машинного обучения Почта Mail.Ru категоризирует важные письма от онлайн-сервисов, благодаря чему работать с потоком входящих и искать нужные письма становится гораздо проще и быстрее», — сказала Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения Почта и портал.

Почта Mail.Ru обновила функцию отписки от ненужных рекламно-информационных рассылок. Во-первых, даже если рассыльщик не оформил письмо должным образом (например, не настроил list-unsubscribe), его письмо все равно будет идентифицировано как рассылка по ряду косвенных признаков. Во-вторых, пометка «Рассылка» и кнопка «Отписаться» теперь находятся на видном месте в интерфейсе – в «шапке» письма, и пользователь может отказаться от дальнейшего получения рассылки одним нажатием.

Опция облегчает жизнь не только конечным пользователям, но и добросовестным рассыльщикам. Часто бывает так, что рассыльщик выполнил все правила оформления письма: реализовал double opt-in, настроил list-unsubscribe и так далее. При этом пользователю надоело получать рассылку, и, не обнаружив сразу кнопку отписки, он пошел самым коротким путем – отправил ее в спам, тем самым ухудшив репутацию рассыльщика. Теперь, с появлением опции «Отписаться», добросовестные рассыльщики будут реже попадать в категорию спамеров.