Акционеры Сбербанка воспользовались технологией электронного голосования e-voting от НРД

Сбербанк предложил своим акционерам технологию электронного голосования e-voting, разработанную «Национальным расчетным депозитарием» (НРД). Возможностью дистанционно знакомиться с материалами собрания акционеров и голосовать через интернет на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26 мая, воспользовались 99 акционеров Сбербанка. В целом электронной формой голосования, с учетом технологии голосования через свой депозитарий (e-proxy voting), воспользовались 806 акционеров, владеющих в совокупности 33,3% голосов от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров Сбербанка, сообщили CNews в НРД.

В целом e-voting позволяет акционерам: регистрироваться на собрании и голосовать в электронном виде (путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте www.e-vote.ru); наблюдать за веб-трансляцией собрания либо за текстовой трансляцией (в зависимости от выбора эмитента); знакомиться с повесткой дня и материалами собрания; поддерживать онлайн-связь с эмитентом во время собрания.

При использовании платформы e-voting эмитент и его счетная комиссия получают данные о голосовании акционеров в режиме онлайн. Для подсчета голосов и принятия решений существует возможность своевременно учитывать как голоса акционеров, присутствующих на собрании лично, так и голосующих удаленно через систему электронного голосования. Документооборот между эмитентами, регистраторами и центральным депозитарием осуществляется на основе международных форматов ISO, внедренных НРД в рамках реформы корпоративных действий. Это позволяет обеспечить сквозную автоматизацию процессов на всех этапах проведения собраний, указали в депозитарии.

«Технология e-voting успешно стартовала на собрании акционеров Сбербанка, подтвердив удобство и надежность новой платформы. Мы будем предлагать технологию всем эмитентам, при этом, как и любая другая принципиально новая технология, е-voting потребует определенного времени на то, чтобы люди узнали и поверили в нее, и чтобы ее использование стало привычным делом, — прокомментировала запуск сервиса Мария Краснова, заместитель Председателя Правления НРД. — Однако уже сейчас мы видим, что среди лидеров российской экономики предложение электронного участия в голосованиях входит в число обязательных корпоративных практик.

По отзыву банка, пользователи отметили удобство новой технологии. Доступ к платформе e-voting осуществляется через идентификацию в Единой системе авторизации и аутентификации (ЕСИА), используемой на портале государственных услуг. Акционеры Сбербанка также могли воспользоваться сервисом электронного голосования, получив разовые логин и пароль у регистратора банка — компании «Статус». Платформа поддерживает два языка. Интерфейс, материалы собрания, а также вопросы, поставленные на голосование, доступны пользователям как в русской, так и в английской версиях. Это позволяет расширить число акционеров, участвующих в собрании, за счет привлечения иностранной аудитории.

«Стратегическая задача НРД — создание высокотехнологичных сервисов для клиентов. E-voting — революционная технология, которая позволит большему числу акционеров, в том числе зарубежных, участвовать в собраниях, а также поможет повысить качество корпоративного управления российских компаний и, как следствие, инвестиционную привлекательность российских активов», — добавила Мария Краснова.

Реализация на российском рынке сервиса электронного голосования e-voting стала возможной после принятия Федерального закона № 210-ФЗ, который закрепил использование такого способа голосования на собраниях акционеров с 1 июля 2016 г., пояснили в НРД. Эмитенты, такие как Сбербанк, которые в своих уставах заранее предусмотрели возможность электронного голосования для акционеров, вправе уже сейчас предлагать такой сервис.